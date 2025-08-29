La orquesta Panorama City anuncia todas sus actuaciones de septiembre 2025

La orquesta Panorama City ha anunciado todas las actuaciones que tiene previstas para el mes de septiembre. Aunque los meses de mayor volumen de fiestas ya han llegado a su fin, la Panorama City todavía tiene mucho que ofrecer, dentro y fuera de Galicia.

La filial de la emblemática orquesta Panorama tendrá 17 de los 30 días de septiembre ocupados. La mayor parte de sus actuaciones estarán repartidas por las cuatro provincias gallegas: dos en Lugo, dos en A Coruña, cuatro en Pontevedra y dos en Ourense.

No obstante, la formación también viajará por otros destinos del país, como Cantabria, Teruel, Madrid y Segovia, juntando un total de 7 actuaciones fuera de Galicia y consolidándose como una de las orquestas más destacadas de la región.

Su calendario de septiembre empieza y termina en casa, siendo su primera parada en el municipio de Vilalba (Lugo) el 1 de septiembre, y la última en Ponteareas (Pontevedra) el día 29 de septiembre.

La lista de actuaciones de septiembre 2025

Esta es la lista de actuaciones al completo de la Panorama City en septiembre de 2025: