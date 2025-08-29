Así serán las fiestas de San Ramón de Bealo (A Coruña) 2025: 7 días con París de Noia, tradición y más

La provincia de A Coruña sigue de fiestas. En esta ocasión, le toca el turno a las fiestas de Bealo, una pequeña parroquia de Boiro que celebrará un total de 7 días de fiestas plagados de actividades y verbenas para que locales y visitantes disfruten de esta fiesta declarada de Interés Turístico de Galicia.

Las fiestas de San Ramón de Bealo 2025 cuentan con una programación muy variada y bastantes actos religiosos, procesiones, misas cantadas, sesiones vermú y verbenas capitaneadas por orquestas más que populares, con las que divertir a las miles de personas que congrega cada año esta festividad.

Fiestas de Bealo 2025 en Boiro

La parroquia de Bealo, en Boiro, comienza hoy sus populares fiestas en honor a San Ramón, con una programación que mezcla tradición religiosa, música y actividades populares. Esta romería, declarada de Interés Turístico en Galicia.

El programa comienza hoy, viernes 29 de agosto, con el arranque festivo del San Ramón Fest, una noche dedicada a la música con la participación del DJ Marcos Kintana y la disco móvil Pirámide XL.

El sábado 30 marca el inicio oficial de las fiestas religiosas con una procesión que parte a las 12:00 horas desde A Igrexa de Bealo hacia la capilla de San Ramón. Una hora más tarde se celebrará una misa cantada en honor a San Gregorio. Por la noche, la verbena estará animada por el grupo Kalima y los DJs Marcos Kintana y Tito Maverick.

El domingo 31 es uno de los días más concurridos. Desde las 9:00 horas se celebrarán misas cada hora, terminando en una misa solemne a las 13:00 horas. La sesión vermú correrá a cargo de la orquesta Escaparate, que volverá a actuar por la noche junto a Alkar. Además, a las 19:30 horas, habrá una muestra de folclore con los grupos de baile Abeloura y Xilbarbeira.

El lunes 1 de septiembre comienza con una misa en honor a San Roque y la música de las orquestas Alianza y Compostela. El martes 2, será el turno de la Virgen de los Dolores, con misa y actuaciones de Trébol y Jb Son.

El miércoles 3, tras la misa a la Virgen de la Milagrosa, habrá una procesión y la bajada de los santos a la iglesia parroquial. Por la noche, la popular orquesta París de Noia, acompañada de Unión y Fuerza, pondrán el broche musical.

Las fiestas concluyen el domingo 7 de septiembre con la fiesta de San Ramón Pequeno, una jornada más familiar con misa, pulpo, vino y actividades infantiles, acompañada por la música tradicional de Aires do Río Vello.