La mayor fiesta del reggaeton antiguo llega a A Coruña: "Experiencia divertida, sin postureos ni filtros"

Hace poco más de un mes, los coruñeses se veían sorprendidos por la aparición de carteles de color rosa pegados por las calles de A Coruña. ¿La sorpresa? Todos iban acompañados de frases icónicas de canciones del conocido como "reggaeton antiguo", despertando el interés de muchos.

Se trata de una macro fiesta al aire libre que tendrá lugar en el Muelle de Batería de A Coruña el próximo 19 de septiembre para celebrar los temazos del reggaeton de los 2000 con algunos nombres súper conocidos de por aquel entonces. Te contamos lo que debes saber sobre el evento.

Modo Perreo Fest activado

"Si eres fan del reggaetón clásico y te encanta la idea de una fiesta al aire libre frente al mar con los hits que marcaron una generación, Modo Perreo Fest es tu evento", indica la organización desde la web oficial del evento.

"Gasolina", "Dile" o "Lo que pasó, pasó", son algunos de los temazos que los asistentes podrán revivir y disfrutar el próximo 19 de septiembre en un día donde el ritmo, el buen rollo y la fiesta no van a faltar.

Todos aquellos que sean fans de este género musical y que echen en falta las canciones de los 2000, esta fiesta es lo que necesitan "para revivir los clásicos del perreo en una ubicación inmejorable frente al mar".

Este evento está enmarcado dentro del ciclo Son e Mar, iniciativa musical que transforma el puerto coruñés en espacio de ocio y cultura. Así, esta fiesta se presenta como la diversión en estado puro, sin filtros ni postureo, dedicada a un público adulto que solo quiera perrear y pasárselo bien.

Cartel confirmado

El line-up reúne a grandes nombres del reggaetón de los 2000 y DJs de referencia. Entre estos destaca Danny Romero, quien cuenta con canciones icónicas como Agáchate o Motívate y que ha colaborado con artistas de gran renombre de dentro y fuera de España.

El conocido Fuego y su popular Una vaina loca, será otro de los grandes esperados del festival. Con esta canción se hizo muy popular, consiguiendo millones de visualizaciones. Rayos de Sol o Noche de estrellas también serán grandes hits a escuchar gracias a la presencia de José de Rico.

El gran Kiko Rivera, que además tiene especial devoción por A Coruña y el Dépor, pondrá a bailar a todos los coruñeses con El Mambo, y otros temas populares como Quítate el top o Así soy yo. Otra artista confirmada es Lorna, la creadora del temazo Papi chulo con el que perrear sin parar.

Además, los DJ sets estarán a cargo de Diego Mariño, Dr. Bosh, Planas y UnaIII.

Precio de las entradas

Las entradas están disponibles a través de la plataforma oficial. Son tres opciones las disponibles para los que quieran asistir a la fiesta. La entrada general se inició en los 22 euros, pero ya se ha agotado y el precio actual es de 25 euros. Permite el acceso al recinto y a todos los conciertos.

Para quienes buscan un trato más exclusivo, la entrada VIP era de 50 euros, pero igual que la entrada general, se agotó y ascendió a los 55 euros. Brinda acceso preferente, zonas exclusivas y servicios especiales que garantizan mayor comodidad durante todo el evento.

La entrada Backstage por un coste de 70 euros ya está agotada y no se ha abierto ningún otro tramo en su lugar.

Cabe destacar que este evento está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años, por lo que debes cumplir con este requisito en el momento de adquirir las entradas.