Qué hacer en Ferrol hoy, jueves 28 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025

Las Fiestas de San Ramón van acumulando fuerza a medida que nos vamos acercando al fin de semana. El día de hoy podremos disfrutar de otra gran jornada del Abanca Pantín Classic Galicia Pro, a la que se le sumará la celebración del Festival de Rondallas.

El gran evento de hoy será Rock in Canido, un evento completamente gratuito que celebra el mejor rock estatal.

Festival de Rondallas

La jornada del día de hoy, jueves 28, se iniciará con el Festival de Rondallas de las Fiestas de San Ramón 2025. Tendrá lugar a las 19:00 horas en la plaza de Armas.

Rock en Canido

El evento más importante del día de hoy será el festival de rock gratuito y al aire libre que se celebrará en el barrio ferrolano de Canido, más concretamente en la plaza de Fernando Miramontes, también conocida como Praza da Auga.

Los grupos que tocarán este año en el festival de Rock in Canido serán Aurora & The Betrayers, Stoned at Pompeii, Adobriga y MU2. Los conciertos darán inicio a las 20:00 horas y se extenderán hasta altas horas de la noche.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy, jueves 28, se podrá volver a disfrutar durante todo el día de uno de los eventos deportivos más importantes de este verano: el Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. A lo largo de este fin de semana celebraremos su 38.ª edición.

Al igual que en años anteriores, el evento tendrá lugar en la conocida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, medioambientales y musicales. Además, se ha preparado un pequeño programa de actividades para los más pequeños en el Parque Ferrol. Esta es la programación del día de hoy, jueves 28:

Rockódromo de 16:00 a 20:00 horas

El evento principal programado para el día de hoy, jueves 28, seguirá siendo el World Surf League QS 4.000, cuya duración se extenderá hasta el domingo 31.