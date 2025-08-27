Qué hacer en Ferrol hoy, miércoles 27 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025

El día de hoy, miércoles 27, estará protagonizado nuevamente por el Abanca Pantín Classic Galicia Pro, que seguirá acogiendo el World Surf League QS 4.000.

Y, por otro lado, recibiremos en la plaza de Armas a la banda madrileña de folk metal, Mägo de Oz, para disfrutar de una de las citas musicales más esperadas del mes.

Concierto de Mägo de Oz

El día de hoy, miércoles 27, se podrá disfrutar de una de las citas musicales más esperadas de las Fiestas de San Ramón. Y es que, a pesar de las controversias en las que se han visto envueltos recientemente, la banda madrileña Mägo de Oz se subirá a los escenarios de la plaza de Armas.

Presentarán en directo su último álbum, Alicia en el Metalverso, a las 22:00 horas. Por supuesto, para los fans de toda la vida tampoco faltarán sus éxitos de siempre, como Fiesta Pagana, Molinos de Viento o Rosa de los Vientos.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy, miércoles 27, se podrá volver a disfrutar durante todo el día de uno de los eventos deportivos más importantes de este verano: el Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. A lo largo de este fin de semana celebraremos su 38.ª edición.

Al igual que en años anteriores, el evento tendrá lugar en la conocida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, medioambientales y musicales. Además, se ha preparado un pequeño programa de actividades para los más pequeños en el Parque Ferrol. Esta es la programación del día de hoy, miércoles 27:

Rockódromo de 16:00 a 20:00 horas

El evento principal programado para el día de hoy, miércoles 27, seguirá siendo el World Surf League QS 4.000, cuya duración se extenderá hasta el domingo 31.