Qué hacer en A Coruña hoy, martes 26 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

La programación de las Fiestas de María Pita presentará a lo largo del día de hoy un nuevo show dentro del ciclo de espectáculos humorísticos Cascarillarte.

Paralelamente, se podrá seguir disfrutando de las diferentes ferias que acogerán los jardines de Méndez Núñez, como la del Libro Antiguo y de Ocasión o Mostrart.

Ciclo Cascarillarte

Seguimos el día de hoy, martes 26, con un nuevo espectáculo enmarcado dentro del ciclo de espectáculos Cascarillarte. Durante la jornada de hoy, a partir de las 19:30 horas, se podrá disfrutar de Alquimia, otro de los shows del Mago Teto, en la Plaza Elíptica de Los Rosales.

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, martes 26, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más.

Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.