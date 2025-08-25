Vega levanta a A Coruña en las fiestas de María Pita: "Boas noites, que bonitos estáis"

La artista Vega, que se considera una coruñesa más de adopción, no dejó nada para otra ocasión en su visita al escenario central de la plaza de María Pita para participar, mediante un concierto a la altura de las expectativas, en el cartel de las fiestas de María Pita.

Con su habitual repertorio de temas, que sus fan se sabían de memoria pero disfrutaban coreando a la par que la artista, supo encandilar a un público entregado ya desde antes de que saliese al escenario.

Las referencias a la ciudad no podían faltar, con una llegada ya en gallego. "Boas noites, Coruña", dijo para dejar un primer piropo: "Que bonitos estáis".

Nacida en Córdoba, pisó María Pita para un concierto por primera vez en 2009. Dieciséis años después, la historia se repitió.