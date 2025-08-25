¿Qué hacer en Ferrol hoy, lunes 25 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025?

Empezamos una nueva semana dándole un final por todo lo alto a las Fiestas del barrio ferrolano de Caranza, donde el DJ Hormi y Chimo Bayo se encargarán de hacer bailar a todos los asistentes hasta que no puedan más.

Por otro lado, el Abanca Pantín Classic Galicia Pro continuará con una nueva cita deportiva: el evento regional del Triales Wildcard Main Event.

Concierto PopTour

El día de hoy, lunes 25, empezamos con fuerza la semana de la mano del espectáculo musical conocido como PopTour, que traerá hasta la plaza de Armas el mejor sonido del pop español que pondrá a todos los ferrolanos a bailar.

A partir de las 21:30 horas podremos disfrutar de las voces en directo de Carmelo López, de la banda de El Norte; Juanra Arnaiz de Guaraná; Bernández de The Refrescos y la Banda del Capitán Inhumano.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy, lunes 25, se podrá volver a disfrutar durante todo el día de uno de los eventos deportivos más importantes de este verano: el Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. A o largo de este fin de semana celebraremos su 38.ª edición.

Al igual que anteriores años, el evento tendrá lugar en la concida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, mediambientales y musicales. Además, se ha preparado un pequeño programa de actividades para los más pequeños en el Parque Ferrol. Esta es la programación del día de hoy, lunes 25:

Rockódromo de 16:00 a 20:00 horas

El evento principal programado para el día de hoy, lunes 25, será el evento regional del Triales Wildcard Main Event.

Fiestas de Caranza

Las fiestas del barrio ferrolano de Caranza llegarán a su clímax el día de hoy, lunes 25, con más eventos para todos los vecinos. El broche de oro a estas fiestas del verano las pondrá el DJ Hormi y Chimo Bayo a las 23:00 horas.

La programación completa de este lunes 25 de agosto: