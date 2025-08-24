¿Qué hacer en Ferrol hoy, domingo 24 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025?

El ritmo de las Fiestas de San Ramón no baja ni durante el domingo. Un día más, podremos disfrutar de una cargada jornada de eventos que empezará con la recreación de la importante Batalla de Brión.

Asimismo, a lo largo del día podremos disfrutar de varios eventos deportivos, como el Abanca Pantín Classic Galicia Pro, o de más eventos musicales, como la clausura del Brión Folk Festival 1800.

Concierto de Lucía Pérez

La jornada del domingo 24 se presenta como un día de lo más musical en la plaza de Armas.

Comenzaremos a las 21:00 horas con un gran concierto gratuito y al aire libre de la reconocida cantautora española Lucía Pérez, quien empezará calentando los escenarios para la noche que se acerca.

La inolvidable Lucía Pérez pondrá a bailar a todos los ferrolanos con el éxito musical que interpretó en la edición de 2011 del festival de Eurovision: Que me quiten lo bailao.

Concierto de Mondra

Y la música no parará hasta altas horas de la noche, pues después de Lucía Pérez llegará Mondra para poner el broche de oro a la jornada del domingo 24.

Este cantautor, conocido por ser una de las voces más sonadas de la escena musical gallega, se subirá a los escenarios de la plaza de Armas a las 22:30 horas para hacer cantar y bailar a todo su público con su derrochadora carisma y sus grandes éxitos, como MARIMONDRA o PUNHETA!

Brión Folk Festival 1800

Durante estos días podremos disfrutar de la primera edición del Brión Folk Festival 1800, un evento musical que nace para celebrar por todo lo alto los eventos de la Batalla de Brión.

El día de hoy, domingo 24, se celebrarán los últimos conciertos de este festival. Recordemos que, al igual que los anteriores, dos de ellos serán de folk gallego, mientras que el tercero será irlandés, que jugará el papel de 'invasor'.

La programación completa del día de hoy, sábado 24:

Montes de Brión y Campo de la fiesta

20:00 horas - Churrascada Banda de Gaitas Agarimo de Catabois

- 21:00 horas - Conciertos Maghúa Lenda Ártabra Mosquera Celtic Band

-

Recración de la Batalla de Brión

El día de hoy, domingo 24, supone el clímax de las celebraciones con motivo de la Batalla de Brión de este emblemático barrio ferrolano, que celebra el triunfo de los nativos de Ferrol sobre las tropas británicas invasoras.

Este año celebra su 225 aniversario con la 34.ª edición de la salida en lancha desde el puerto de Curuxeiras hasta el Castillo de San Felipe, que tendrá lugar a las 10:00 horas.

Al llegar al castillo se realizará una ruta de 12 kilómetros, la que se espera que finalice alrededor de las 12:00 horas, que será el momento en el que se dramatice la Batalla de Brión de la mano de la asociación vecinal Castelao de Brión.

Campeonato Galego de Triatlón

A primera hora de la mañana del domingo 24, a las 10:30 horas, tendrá lugar la XXIII edición del Campeonato Galego de Triatlón. Dará inicio en el puerto de Curuxeiras y acogerá a un total de 225 personas.

La entrega de trofeos será el mismo día, justo al finalizar el campeonato, a las 14:30 horas.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy, domingo 24, se podrá volver a disfrutar durante todo el día de uno de los eventos deportivos más importantes de este verano: el Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. A o largo de este fin de semana celebraremos su 38.ª edición.

Al igual que anteriores años, el evento tendrá lugar en la concida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, mediambientales y musicales. Además, se ha preparado un pequeño programa de actividades para los más pequeños en el Parque Ferrol. Esta es la programación del día de hoy, domingo 24:

Ruleta virtual con premios para todas las edades

con premios para todas las edades Rockódromo de 12:00 a 20:00 horas

El evento programado para el día de hoy, domingo 24, será el PLS Adaptative Surfing y el ABANCA Skate Contest.

Fiestas de Caranza

Las fiestas del barrio ferrolano de Caranza continúan el día de hoy, domingo 24, con más eventos para todos los vecinos. La gran cita musical del día de hoy será la actuación de Los Limones a las 20:00 horas.

La programación completa de este domingo 24 de agosto: