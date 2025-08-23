¿Qué hacer en Ferrol hoy, sábado 23 de agosto, por las fiestas de San Ramón 2025?

El segundo gran día de las Fiestas de San Ramón 2025 en Ferrol trae consigo un gran repertorio de eventos para todos los gustos: música, deportes, visitas culturales y muchísimo más. ¿A qué te vas a apuntar?

Uno de los eventos angulares del día de hoy será el Brión Folk Festival 1800, que se estrenará en el Campo de la fiesta de Brión con las actuaciones de los grupos folclóricos Trikitrí, Brixta y Stolen Notes.

Concierto Cadena 100

El día de hoy, sábado 23 de agosto a las 20:00 horas, tendrá lugar en la plaza de Armas el concierto patrocinado por la cadena musical Cadena 100, un esperado evento musical que estará protagonizado por los Hermanos Martínez, Funambulista y Gonzalo Hermida.

Es una fecha imprescindible para aquellos amantes de los grupos y solistas de inicios del siglo XXI, quienes han dejado una huella indudable en la música española actual.

Brión Folk Festival 1800

Durante estos días podremos disfrutar de la primera edición del Brión Folk Festival 1800, un evento musical que nace para celebrar por todo lo alto los eventos de la Batalla de Brión.

Hasta el domingo 24 se organizarán una serie de conciertos de tres grupos diferentes. Dos de ellos serán de folk gallego, mientras que el tercero será irlandés, que jugará el papel de 'invasor'.

La programación completa del día de hoy, sábado 23:

Campo de la fiesta

09:00 horas - Andainas históricas por los Montes de Brión

por los Montes de Brión 14:00 horas - Sesión vermú Grupo Faíscas da Pontraga

14:30 horas - Comida popular

16:30 horas - Obradoiro de Enredos Sonoros a cargo de Emilio Lois

a cargo de 17:30 horas - Visitas guiadas al Museo Naval de Ferrol e Castelo de San Filipe

e 20:00 horas - Cena Amenizada por la Banda de Gaitas Terra de Trasancos de Toxos e Frores

21:00 horas - Conciertos Trikitrí Brixta Stolen Notes



Salida del 56.º Rally de Ferrol

El día de hoy, sábado 23, llega el momento más importante de la 56.ª edición del Rally de Ferrol en Esteiro.

Desde las 08:00 horas se podrá disfrutar de esta importante competición hecha por y para los amantes del motor. Serán 12 horas completas de pura adrenalina y emoción.

Al finalizar, se procederá a la entrega de premios de esta edición.

Visitas al Museo Naval de Ferrol y Castillo de San Felipe

Durante este fin de semana se celebrará la importante Batalla de Brión de este emblemático barrio ferrolano, que celebra el triunfo de los nativos de Ferrol sobre las tropas británicas invasoras.

Este año celebra su 225 aniversario con una serie de eventos que dan inicio el día de hoy, sábado 23, con una visita teatralizada al Castillo de San Felipe a las 18:30 horas y varias visitas guiadas al Museo Naval de Ferrol y al Castillo de San Felipe desde las 17:00 horas.

Trofeo Concepción Arenal: Racing de Ferrol vs Celta Fortuna

El Torneo Concepción Arenal celebra por todo lo alto su 60.ª edición con una cita imprescindible para los amantes del fútbol ferrolanos.

El Racing de Ferrol y el Celta Fortuna se enfrentarán a las 19:00 horas en el Estadio de A Malata.

Será un partido completamente gratuito para todos aquellos abonados del equipo de Ferrol.

VI Trofeo Cidade de Ferrol: O Parrulo Ferrol vs selección de Kuwait

Durante la jornada de este sábado, el Estadio de A Malata volverá a acoger otro encuentro deportivo en el que se enfrentará O Parrulo Ferrol contra la selección de Kuwait.

La 6.ª edición del Trofeo Cidade de Ferrol se marca en los calendarios como uno de los partidos más importantes de la pretemporada. Dará inicio a las 21:00 horas y será una de las citas más importantes de fútbol sala de este verano.

Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El día de hoy también se podrá disfrutar durante todo el día de uno de los eventos deportivos más importantes de este verano: el Pantín Classic Galicia Pro que patrocina Abanca. A o largo de este fin de semana celebraremos su 38.ª edición.

Al igual que anteriores años, el evento tendrá lugar en la concida playa de Pantín (Valdoviño), donde se reunirán los mejores surfistas del mundo para competir en diferentes categorías masculinas, femeninas e inclusivas.

Paralelamente, se organizarán diferentes actividades gastronómicas, mediambientales y musicales. Además, se ha organizado un pequeño programa de actividades para los más pequeños:

Talleres creativos de cartón y plástico reciclado en la ludoteca del campeonato

de cartón y plástico reciclado en la ludoteca del campeonato Ruleta virtual con premios para todas las edades

con premios para todas las edades Rockódromo de 12:00 a 20:00 horas

El evento programado para el día de hoy, sábado 23, será el PLS Adaptative Surfing, un evento internacional que se extenderá hasta el día siguiente.

Fiestas de Caranza

La jornada del día de hoy, sábado 23, será el día más importante de las celebraciones de las Fiestas de Caranza y culminará con una verbena a cargo del grupo Origen y un espectáculo pirotécnico.

La programación completa de este sábado 23 de agosto: