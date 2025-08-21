Qué hacer en A Coruña hoy, jueves 21 de agosto, por las Fiestas de María Pita

La jornada del jueves 21 de agosto presenta una serie de eventos que mantendrán animadas las calles de A Coruña hasta altas horas de la madrugada.

El día de hoy, las Fiestas de María Pita presentan diferentes espectáculos para todos los gustos. Los amantes de la música clásica podrán disfrutar de la Orquesta de Camára Galega. Asimismo, también habrá lugar para los fanáticos de los sonidos urbanos o del rock español.

Conciertos de la Semana Clásica: Orquesta de Cámara Galega

La víspera del fin de semana, jueves 21, trae consigo un nuevo concierto de la Semana Clásica de las fiestas herculinas. El día de hoy recibiremos a la Orquesta de Cámara Galega en la plaza de María Pita. Esta formación ofrecerá un concierto gratuito a las 21:00 horas.

Beatout Week 2025: Concierto de Ralphie Choo

El festival de música y moda de la ciudad herculina, conocido como el Beatout Week, presenta el día de hoy una jornada cargada de conciertos en el auditorio del Parque de Santa Margarita que culminará con una de las voces más frescas y sonadas de España: Ralphie Choo.

El cantante madrileño ganó un gran reconocimiento tras su colaboración con Rosalía en su single OMEGA (2024). Actualmente, Ralphie Choo disfruta de varias canciones que se han convertido en auténticos hits del 2025, como BBY ROMEO (ft. rusowsky) o MÁQUINA CULONA.

Los horarios de los conciertos de esta jornada completa del festival Beatout Week:

20:00 horas - JOLYYY

21:00 horas - DJ Blando

22:00 horas - Ralphie Choo

Para disfrutar de estas actuaciones en directo es necesario la compra del abono respectivo al día jueves 21 de agosto. Las entradas están a la venta en woutick.com por 18,15 euros.

Ciclo Cascarillarte

Hoy, jueves 21, podremos seguir disfrutando del ciclo de Cascarillarte. La actuación programada para la jornada de hoy tendrá lugar en el parque infantil de Matogrande. A las 19:30 horas se presentará María Faltri para presentar su show musical Picadiscos Marifaltri.

Fiestas del Castrillón: Concierto de Tam Tam Go!

Tras la jornada de inauguración del día de ayer, las fiestas del Castrillón-Urbanización Soto continúan con una gran variedad de eventos para todos los públicos. No obstante, el gran evento del día de hoy será el concierto gratuito que dará el atemporal grupo Tam Tam Go!

La programación completa de las Fiestas del Castrillón a día de hoy, jueves 21 de agosto:

10:30 horas - Fiesta infantil con hinchables

con hinchables 11:30 horas - Intercambio de Libros infantiles, juveniles y adultos

infantiles, juveniles y adultos 13:00 horas - Fiesta de la espuma

18:30 horas - XVI Edición del Concurso de tortillas del Castrillón-Urbanización O Soto

del Castrillón-Urbanización O Soto 22:00 horas - Concierto de Tam Tam Go!

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, jueves 21, la Feria del Libro Antiguo continúa con su actividad en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el recinto exterior de Marineda City de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: . Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.