Marineda City acoge en A Coruña la exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis'

La exposición As Festas de María Pita a través dos seus carteis se ha trasladado del Obelisco de A Coruña hasta Marineda City, donde será posible visitarla hasta el 31 de agosto. La muestra del Concello da Coruña hace un recorrido por los carteles de la celebración, que este 2025 cumple su 175 aniversario.

"Este año hemos querido sumarnos de forma activa a la celebración de las Fiestas de María Pita, no solo como patrocinadores, sino también como parte de la ciudad. Creemos firmemente que un centro comercial no es solo un espacio para las compras, sino también un punto de encuentro y convivencia comprometido con la vida cultural y social de nuestro entorno", explicó la gerente de Marineda City, Purificación Berdejo.

El concejal de Cultura e Turismo, Gonzalo Castro, visitó durante la mañana de este miércoles con Purificación Berdejo la muestra, con la que el Gobierno local busca conmemorar el 175 aniversario de las Fiestas de María Pita "echando la vista atrás y repasando, a través de 40 carteles históricos, la evolución a lo largo de tres siglos de nuestras fiestas".

La exposición recoge 40 carteles emblemáticos que recorren la historia de las fiestas del verano coruñés durante los tres siglos en los que se han venido celebrando. El público podrá disfrutar de esta muestra hasta el 31 de agosto en la plaza exterior en el horario habitual del centro.

Esta iniciativa se enmarca en los eventos organizados por el Ayuntamiento de A Coruña para conmemorar el 175 aniversario de las Fiestas de María Pita, de las que Marineda City es patrocinador.