El festival A Candeloria de Lugo dice adiós tras 12 años: su última edición será el 11 de abril

El festival de A Candeloria, en Lugo, vivirá el próximo 11 de abril de 2026 su última edición. Pone así fin a una trayectoria de 12 años en la que logró convertirse en un ícono de la escena del punk, el rock y el rap, no solo en Galicia, sino también en todo el noroeste del país, posicionando a Lugo como un referente de este tipo de eventos en una estación, el invierno, de poca tradición festivalera.

El organizador del evento, Manu Fernández, quiso agradecer "a todos los candelorios y candelorias" el cariño recibido "a lo largo de todos estos años".

"Ponemos fin a A Candeloria de la mejor manera posible, después de muchas ediciones exitosas y en el máximo esplendor de sus 12 años de historia. No es un adiós triste, es un adiós lleno de alegría por todas las cosas impensables que logramos desde que en 2013 surgiera todo a raíz de una resaca post noche compostelana", explicó.

"Es un adiós que llega con la mochila llena de nuevas amistades, llena de momentos maravillosos que jamás soñaríamos con conseguir, y con la satisfacción de superar todos los momentos complicados desde el trabajo y la humildad", aseguró Fernández, quien recalcó también su agradecimiento "a las bandas que vinieron al festival, a las instituciones que en algún momento nos ayudaron y a las empresas que trabajaron con nosotros".

El último grito, el 11 de abril del 2026

A Candeloria tiene ahora un último objetivo marcado en rojo en el calendario: decir adiós organizando la fiesta más salvaje de la historia del festival.

"Esto no acaba aquí. El 11 de abril, con 'El último grito', tenemos la misión de hacer de esa noche la más especial de la historia del festival. Venid a disfrutar, a poguear y a derramar una última lagrimita", invitó el organizador del festival.