Así fue el pregón de Óscar Gilsanz en las fiestas de Betanzos (A Coruña)

El ex-entrenador del Real Club Deportivo, Óscar Gilsanz, abrió ayer las fiestas de San Roque con un emotivo pregón ante sus vecinos.

Presumiendo de sus orígenes betanceiros, el técnico betanceiro recordó su nacimiento en la consulta del doctor Sanguiñedo en la calle Fikonte de Ulla, "el mejor lugar del mundo y rodeado de la mejor gente del mundo".

Tras hacer un repaso de su trayectoria vital, donde se acordó de su paso por el Betanzos CF y su trabajo al frente de la empresa familiar de autobuses, insistió en algo que nunca dejó de ser: betanceiro.

Gilsanz también recordó sus orígenes familiares, con sus apodos, su infancia y la propia geografía betanceira, donde creció y vivió diferentes etapas vitales.

Un recuerdo a las fiestas

Óscar Gilsanz concluyó el pregón recordando la singularidad de las fiestas de San Roque, sin perder de vista el emblemático globo y la romería de Os Caneiro.

"Viva Betanzos, viva San Roque", entonó para finalizar su discurso, aplaudido por sus vecinos. Para esos que es el hijo de Maribel y Mariano, o do Gilsanz.