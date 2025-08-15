Qué hacer en A Coruña hoy, viernes 15 de agosto, por las Fiestas de María Pita 2025

El fin de semana por fin ha llegado a la ciudad herculina y, en este caso, lo ha hecho de la mejor forma posible. El día de hoy se espera que, debido al festivo de la Asunción, las ferias del recinto de los jardines de Méndez Núñez se llenen de visitantes.

Durante esta jornada también se inaugurarán las fiestas de A Gaiteira, conocidas por ser unas de las ferias populares más importantes de la ciudad de A Coruña. Este fin de semana culminarán con el festival de Lembranza Rock.

Viñetas desde o Atlántico

El viernes 15 llegamos a la quinta jornada de Viñetas desde o Atlántico. De nuevo, la programación de este evento augura un día lleno de citas imprescindibles para los amantes del mundo del cómic.

Por la mañana

10:00 horas Revisión de portfolios por editores . Con inscripción previa. En el Círculo de Artesanos.

Viñetas Mini 12:00 horas Taller infantil Astro-Ratón , por Fermín Solís. En la Sala Palexco

Viñetas Pro 12:30 horas Encuentro con Dave Cooper. La actividad se desarrollará en inglés sin intérprete. En la carpa RúaBD



Por la tarde

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 17:00 horas Firmas: Magius, Clara y Olivia Cábez, Fermín Solís, Miguel B. Núñez, Víctor Coyote, Carlos Azagra y Encarna Revuelta.

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 18:30 horas Charla Cómic: una cuestión de sintaxis gráfica , por Sandra Hernández. En colaboración con Bang & Mamut

Viñetas Rúa Banda Desdeñada 19:30 horas Charla Atlántida: mito, historia y ficción , por Manuel Veiga. En colaboración con Serendipia Editorial

Viñetas Show 21:00 horas Concierto gráfico de Víctor Coyote. En el Teatro Colón.



Festival Internacional de Folclore

El Festival Internacional de Folclore tendrá su tercera cita en el Campo da Leña a las 20:00 horas.

Este evento es una de las mayores celebraciones de la diversidad cultural en A Coruña. Un año más, se podrá disfrutar de las actuaciones de grupos folclóricos de diferentes lugares del mundo.

Batalla Naval

El día de hoy, alrededor de las 23:30 horas, se podrá disfrutar de uno de los eventos más esperados del mes de agosto: el espectáculo pirotécnico de la Batalla Naval.

Desde hace años, este show de impresionantes luces y formas se ha convertido en una cita imprescindible dentro de las Fiestas de María Pita.

Por ello, no habrá duda de que miles de personas se volverán a reunir en el paseo Marítimo y las zonas de Riazor-Orzán para disfrutar de las luces que iluminan el cielo nocturno coruñés alrededor de 20 minutos.

Fiestas de Oza-Gaiteira-Os Castros

El día de hoy, viernes 15 de agosto, darán inicio las importantes fiestas populares de A Gaiteira, que volverán a reunir a sus vecinos y a aquellos curiosos de los alrededores, quienes tienes ganas de pasar un buen rato escuchando la mejor música y probando la mejor comida.

La programación de la primera jornada estará protagonizada por los espectáculos en directo ubicados en Parque Europa:

11:00 horas - Alborada con Os Gaiteirinos

13:00 horas - Sesión vermú con Os Piñeiros Band

21:30 horas - Concierto de La Piel del Oso

Feria del Libro Antiguo y de Ocasión

Hoy, sábado 16, la Feria del Libro Antiguo, se continúa con el evento celebrado en los jardines de Méndez Núñez.

Este año se celebra el 34.º aniversario de este evento cultural, hecho para y por los amantes de la lectura y los coleccionistas.

El horario de la feria es de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 22:00 horas.

Exposición gratuita As Festas de María Pita a través dos seus carteis

Con motivo de las fiestas de verano, el paseo del Obelisco de A Coruña acogerá una exposición temporal acerca de los diferentes carteles que han sido diseñados para las Fiestas de María Pita a lo largo de los años.

Se trata de un homenaje a todos aquellos artistas que han participado en la labor de darle vida a los carteles promocionales de las fiestas más icónicas de la ciudad herculina.

Feria de artesanía Mostrart

Del 1 hasta el 31 de agosto se podrá disfrutar de la feria de artesanía por excelencia de A Coruña: Mostrart. Diferentes artesanos y artesanas de Galicia y otros lugares de España se presentarán en las casetas del paseo de los Jardines de Méndez Núñez para la compraventa de sus productos.

En la feria Mostrart se podrán encontrar gran variedad de puestos de exposición y venta textil, de madera, calzado, juguetes, cerámica, bisutería, joyería y mucho más. Todos los artículos están elaborados con técnicas artesanales y están avalados por cada obrador y la Asociación Galega de Artesáns.