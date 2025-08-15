La comisión de fiestas más joven de Galicia es de Oleiros: "Trabajamos los 365 días del año"

Poco le falta a las fiestas de Santa Cruz para convertirse en un festival. Pero no un festival de esos a puerta cerrada para un público muy concreto, sino un encuentro que demuestra que tradición y modernidad pueden ir de la mano sin dejar a nadie fuera. Un evento donde igual se baila el flow de la cucaracha como se canta una de The Rapants.

Este equilibrio no surge por arte de magia. Detrás de este proyecto está la Comisión de Fiestas más joven de Galicia, compuesta por un centenar de personas que trabajan, cada una a su manera, para que los cinco días de celebraciones en Santa Cruz salgan perfectos.

El motor principal: una directiva de solo nueve personas, todas vecinas de la zona, que trabajan los 365 días del año.

Los nombres que componen este núcleo organizativo son: Román Montero, Agustín Esteban, Alberto Prado, Rodrigo López, Francisco Laport, Fernando Taboada, Martín Montero, Alejandra Grela y Alejandro Salido.

Todos ellos comenzaron esta aventura en 2016, cuando algunos apenas alcanzaban la mayoría de edad. Hoy, casi una década después, siguen implicados como el primer día.

"Nuestro mayor tesoro es el enorme grupo de colaboradores que conformamos durante todos estos años, un grupo de amigos formado alrededor de nuestro pueblo que trabaja desinteresadamente durante todo el mes de agosto por y para Santa Cruz. Sin ellos, todo esto sería imposible", explica Román Montero, presidente de la comisión.

Comisión de las fiestas de Santa Cruz en Oleiros (A Coruña). CEDIDA

En la práctica, cada año se incorporan nuevas caras jóvenes al equipo, en un proceso constante de renovación. ·Todos los años entra gente nueva. Algunos se quedan, otros no. Es lo que quieran y puedan. Pero siempre hay relevo", cuenta Román. Actualmente, la persona más joven del grupo tiene 18 años, y el mayor, menos de 40.

A pesar del tamaño y el crecimiento, la esencia se mantiene: un grupo de amigos unidos por su amor al pueblo: "La directiva sigue siendo la misma. Lo que cambia es el grupo de colaboradores, que se adapta a sus vacaciones o disponibilidad. Pero todos aportan. Esto solo es posible por el compromiso colectivo".

Un cartel para todos los públicos

Uno de los mayores logros de la comisión ha sido crear un cartel capaz de gustar a todos los públicos. "Si solo pones orquestas tipo Panorama o París de Noia, puedes atraer a un público joven que viene a liarla, pero pierdes a la gente del pueblo. Nosotros buscamos el equilibrio: que cada día haya algo para cada gusto", explica Román.

Este año, como ya es tradición, la fiesta arranca con una foliada con artistas como Aila y Unto Vello, y sigue con actuaciones destacadas como The Rapants o el pequeño festival Son do Xaco, que incluirá a Delgao, María Escarmiento, La Banda de Ayer y Praaa.

En paralelo, no faltan las verbenas tradicionales ni los eventos gastronómicos tan característicos: la Festa do Chourizo, la gran churrascada, la sardiñada o la festa do langostino. Además, hay actividades familiares como hinchables.

La sostenibilidad como compromiso real

Si algo caracteriza las fiestas de Santa Cruz son sus camisetas, diseñadas una diferente para cada año, y cada persona con su propio vaso colgando del cuello. Todos uniformados. En Santa Cruz, la modernización no se limita a la música o el cartel.

Desde 2018, la comisión ha dado pasos pioneros en sostenibilidad, como la implantación de vasos reutilizables, una medida innovadora en Galicia que ha evitado el uso de miles de vasos plásticos.

Son do Xaco 2024, en Santa Cruz, Oleiros Cedida

"Este proceso reduce significativamente la cantidad de residuos plásticos generados y educa a la comunidad sobre la importancia de reutilizar", señala Fran Laport, vocal de la comisión.

Además, se han implantado contenedores de recogida selectiva y se han reducido los fuegos artificiales, eliminándolos durante las dianas y alboradas del domingo y las vísperas del miércoles.

Uno de los mayores retos a futuro será abordar la separación de la fracción orgánica. Para ello, la comisión hace un llamamiento a las administraciones para facilitar los recursos que permitan seguir mejorando en esta dirección.

Una fiesta que enamora a artistas y visitantes

Con un cartel cada vez más conocido dentro y fuera de Galicia, los artistas no solo aceptan venir: repiten. "Salen encantados. Son conscientes de que están en una carpa de un pueblo, no en un festival con backstage de lujo. Pero eso no les importa. Valoran el ambiente, el público y el trato cercano", dice Román.

Foliada de 2024 Cedida

"Fillas de Cassandra estuvo firmando autógrafos más tiempo del que duró su concierto", ríe. Han logrado crear un encuentro en el que se una lo tradicional y lo urbano. "El 80% de la gente que viene se coge vacaciones en estas fecas para no perdérselas", concluye.