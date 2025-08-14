Panorama City y una gran chorizada en este pueblo de Ferrol este fin de semana: sesión vermú cada jornada

El mes de agosto llega a su ecuador, pero el ambiente festivo no cesa en Galicia. Pueblos como Castro, en Narón (A Coruña), esperan con entusiasmo el inicio de sus fiestas patronales.

Actividades infantiles, tradición religiosa, música en vivo, las mejores orquestas del momento... Las fiestas patronales de Castro regresan con tres días de celebración intensa y muchas ganas de pasarlo bien.

Panorama City y una gran chorizada

A 13 minutos de Ferrol y 45 de A Coruña, Castro calienta motores para dar el pistoletazo de salida a sus fiestas patronales. En este 2025, la celebración comenzará el jueves 14 de agosto y se extenderá todo el fin de semana, hasta el sábado 16.

El programa de fiesta incluye actividades tanto para un público adulto como infantil: habrá sesión vermú cada jornada, bombardeo de palenque, una gran fiesta infantil y una gran chorizada para los amantes de la gastronomía.

Precisamente, estos dos últimos eventos darán inicio a las fiestas. A las 19:00 horas comenzará la gran fiesta infantil y a las 21:00 horas tendrá lugar la tradicional chorizada, que dará paso a una verbena con las actuaciones del dúo Veneguay y Los Satélites.

El 15 de agosto, coincidiendo con el Día de la Asunción de la Virgen María, festivo nacional, habrá bombas de palenque, un recorrido por la parroquia con gaiteros y una misa solemne, seguida de una gran sesión vermú amenizada por el grupo Elebe 2.0 y Lou Band.

Por la noche, Elebe 2.0 actuará en la verbena, seguida por la orquesta New York.

Como broche final, los vecinos de Castro, en Narón, disfrutarán el día 16 de una jornada muy animada que comenzará con bombas de palenque y un nuevo acto litúrgico.

Para los más fiesteros, al mediodía habrá una sesión vermú amenizada por el grupo Antha, y por la noche se celebrará una gran verbena con la actuación de Antha y Panorama City.

La agrupación de Caldas de Reis (Pontevedra) hará una parada en Castro el 16 de agosto para amenizar sus fiestas patronales. Posteriormente, continuará su ruta por Noceda del Bierzo (León), Santeles (Pontevedra) y San Paio de Baltar (Ourense), entre otros municipios.

Si no te quieres perder ninguna sesión vermú ni verbena, en la agenda de Quincemil puedes consultar la programación completa de las fiestas de Castro 2025.