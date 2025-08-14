Guía imprescindible para disfrutar en Ferrol de las Fiestas de San Ramón 2025

Desde el 1 hasta el 31 de agosto la ciudad ferrolana se viste de gala para celebrar sus fiestas patronales por todo lo alto. Y es que el Concello de Ferrol se niega a bajar el nivel, por lo que han vuelto a traer las Fiestas de San Ramón con grandes eventos que nadie se podrá perder.

Empezando por los conciertos de Omar Montes, Bustamante o Mägo de Oz, pasando por la Batalla de Brión y terminando en un gran espectáculo pirotécnico que, un año más, dejará a todo su público boquiabierto. Esta es la guía definitiva de Quincemil para que disfrutes cada hora de las Fiestas de San Ramón.

Conciertos de las Fiestas de San Ramón 2025

Cartel de las Fiestas de San Ramón 2025

Las fiestas patronales de Ferrol no podrían estar completas sin un repertorio exquisito de conciertos gratis. Son unos eventos clave en estas celebraciones. Un año más, atraerán hasta las plazas ferrolanas a personas de toda Galicia y alrededores.

La lectura del pregón será realizada el viernes 22 a las 21:30 horas en la plaza de Armas. Tras esto, los conciertos iniciarán de manera oficial. Todas las actuaciones tendrán lugar en plaza de Armas, a no ser que se especifique lo contrario.

La programación de conciertos se iniciará el mismo viernes 22 con Omar Montes, quien estará seguido el sábado 23 por el Concierto Cadena 100, protagonizado por los Hermanos Martínez, Funambulista y Gonzalo Hermida.

Al día siguiente, domingo 24, será el turno de Lucía Pérez de subirse a los escenarios. Una vez finalice su actuación, Mondra cerrará la jornada por todo lo alto.

El lunes 25 iniciará la semana con el Concierto PopTour, traído hasta Ferrol por Carmelo, Juanra, Berdández y La Banda del Capitán Inhumano. El martes 26 Tahin calentará el escenario y Nil Moliner elevará hasta el cielo la plaza de Armas.

El miércoles 27, ombligo de la semana, estará animado por Mago de Öz, quienes ya calientan motores para uno de los conciertos más esperados de este año: el de David Bustamante, que tendrá lugar el viernes 29.

El sábado 30 estará animado por los conciertos de Lérica, Vicco y Chema Rivas, que darán paso al fin de las fiestas el domingo 31.

Por un lado, la Orquesta Panorama City será la encargada de poner el broche de oro a las fiestas con un espectáculo en el puerto. Mientras tanto, Omadroma, Ferrock, Drei y Far Away Place tomarán la plaza de Armas.

Actividades de ocio y cultura

El espíritu de Brión, la batalla en la que Ferrol venció al imperio británico

A lo largo de todo el mes de agosto, la ciudad de Ferrol acogerá una gran variedad de eventos hechos para todo tipo de público. No solo tendrán oportunidad de divertirse aquellos amantes de la música, sino que también habrá lugar para los apasionados de la gastronomía, cultura, espectáculos y mucho más.

Desde el viernes 15 hasta el jueves 21 se celebrarán varios cantos de taberna y una ruta de tapas con motivo de las Fiestas de Caranza. Es una cita imprescindible para todos aquellos amantes de la gastronomía gallega.

El sábado 23, la ciudad ferrolana recuerda la Batalla de Brión, uno de sus eventos históricos más importantes. El mismo día, a las 18:30 horas, habrá una visita teatralizada de la Batalla de Brión por el Castelo de San Felipe. Se recordará aquella vez que Ferrol impidió un intento de invasión por parte de la Armada británica.

El domingo 24 se continuará con los eventos relacionados con la Batalla de Brión, pues a las 10:00 horas se hará la recreación de la batalla con salida en lancha desde el puerto hasta el Castelo de San Felipe.

El gran evento del sábado 30 será la Fiesta del Choco en Caranza, que este año celebra su 11.ª edición. Por último, el domingo 31 se celebrará la XI edición de Concentración de coches clásicos en el Cantón de Molíns.

Festivales de música

Imagen de la pasada edición de Nachiños Fest

Durante este mes, Ferrol acogerá diferentes eventos musicales que animarán la ciudad desde la tarde hasta la madrugada. Así pues, durante esta nueva edición de las Fiestas de San Ramón podremos disfrutar de tres festivales de música: el Nachiños Fest, Brión Folk Festival 1800 -que celebra su primera edición- y Rock en Canido.

El Nachiños Fest tendrá lugar desde el jueves 14 hasta el sábado 16 en el Puerto de Curuxeiras. Presentará artistas como Sexy Zebras, Inazio, Malmö 040 y más. Será el único festival de pago enmarcado dentro de la programación de las Fiestas de San Ramón. Las entradas están a la venta desde 33 euros.

El Brión Folk Festival 1800 nace como una actividad musical paralela a la batalla de Brión. Tendrá lugar desde el viernes 22 hasta el domingo 24, alternando diferentes ubicaciones de Ferrol. Presentará varios grupos de folk gallegos -la resistencia- y otros de procedencia irlandesa -los invasores-.

Por último, Rock en Canido se celebrará el jueves 28 en la plaza de Fernando Miramontes (Praza da Auga). Presentará sonados nombres del rock gallego y español, como Aurora & The Betrayers y Stoned at Pompeii.

Espectáculo de drones y Fuegos de San Ramón

Fuegos artificiales de San Ramón 2024 Norplan

Uno de los eventos más importantes de las Fiestas de San Ramón es su espectáculo pirotécnico en el puerto. Con este, la ciudad ferrolana pondrá el broche de oro a sus celebraciones del verano de 2025. Este año, además, la orquesta Panorama City acompañará este momento con música.

Los Fuegos artificiales de San Ramón, coincidiendo con este importante festivo, llevan años siendo una cita imprescindible para muchos ferrolanos. Ahora se le suma también un impresionante espectáculo de drones, el cual repite cita tras su positiva valoración durante el año pasado, y volverá a estar a cargo de Flock Drone Art.

El espectáculo pirotécnico de San Ramón se podrá avistar desde el puerto de Curuxeiras a partir de las 23:30 horas.

Ocio deportivo

Cartel de la edición 2025 del Abanca Pantín Classic Galicia Pro

El mes de fiestas en Ferrol no podría estar completo sin eventos relacionados con el deporte que animen las calles, playas y los polideportivos de toda la ciudad.

El ocio deportivo ferrolano dará el pistoletazo de salida el viernes 15 con la Semana Deportiva de las Fiestas de Caranza, un evento que se extenderá hasta el jueves 21.

Tampoco podrá faltar la Salida del 56.º Rally de Ferrol en Esteiro durante el viernes 22 y el sábado 23, así como el Trofeo Concepción Arenal, que se disputará a las 19:00 horas entre el Racing Ferrol y el Celta Fortuna.

Uno de los eventos deportivos más importantes de las Fiestas de San Ramón 2025 es el Abanca Pantín Classic Galicia Pro, que dará inicio oficialmente el sábado 23 y se extenderá hasta el domingo 31. Se trata del campeonato de surf más importante de Ferrol, un evento de referencia mundial.

Otros eventos importantes son el Campeonato Galego de Tríatlon en el Puerto de Ferrol (domingo 24), la VIII edición del Campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol en Doniños (viernes 29, sábado 30, domingo 31) y el XV Trofeo de Basket Ciudade de Ferrol, disputado entre BAXI Ferrol e IDK Euskotren (domingo 31).

Espectáculos y actividades infantiles

Una de las actividades infantiles de las Fiestas de San Ramón incluye un espectáculo de Duende Circo

Para completar la programación de las Fiestas de San Ramón es imprescindible hacer un repaso por todas aquellas actividades diseñadas para los más pequeños de la familia.

Para empezar, el viernes 29 y el sábado 30 se celebrarán dos jornadas diferentes de la Fiesta de la espuma en el Local social de Covas.

El viernes 29, además, se podrá disfrutar de un espectáculo en directo de Duende Circo en el Local social de Caranza. Esta creación de Víctor Cantero fusiona a la perfección humor, malabarismos, música y magia. Una cita que ningún miembro de la familia se puede perder.

El domingo 31, para cerrar por todo lo alto las Fiestas de San Ramón, se organizará una macro fiesta infantil en la avenida de Esteiro. El evento dará inicio a las 16:30 horas.

Programación día a día de las Fiestas de San Ramón 2025

Viernes, 15 de agosto

Nachiños Fest (Puerto de Ferrol)

(Puerto de Ferrol) Semana deportiva de las Fiestas de Caranza (Caranza)

de las Fiestas de Caranza (Caranza) Cantos de taberna y ruta de tapas (Caranza)

Sábado, 16 de agosto

Nachiños Fest (Puerto de Ferrol)

(Puerto de Ferrol) Semana deportiva de las Fiestas de Caranza (Caranza)

de las Fiestas de Caranza (Caranza) Cantos de taberna y ruta de tapas (Caranza)

Domingo, 17 de agosto

Semana deportiva de las Fiestas de Caranza (Caranza)

de las Fiestas de Caranza (Caranza) Cantos de taberna y ruta de tapas (Caranza)

Lunes, 18 de agosto

Semana deportiva de las Fiestas de Caranza (Caranza)

de las Fiestas de Caranza (Caranza) Cantos de taberna + ruta de tapas (Caranza)

Martes, 19 de agosto

Semana deportiva de las Fiestas de Caranza (Caranza)

de las Fiestas de Caranza (Caranza) Cantos de taberna + ruta de tapas (Caranza)

Miércoles, 20 de agosto

Partido Parrulo vs Burela (Polideportivo A Malata, 19:00 h)

(Polideportivo A Malata, 19:00 h) Semana deportiva de las Fiestas de Caranza (Caranza)

de las Fiestas de Caranza (Caranza) Cantos de taberna + ruta de tapas (Caranza)

Jueves, 21 de agosto

Semana deportiva de las Festas de Caranza (Caranza)

de las Festas de Caranza (Caranza) Cantos de taberna + ruta de tapas (Caranza)

Viernes, 22 de agosto

21:30 horas - Pregón de las fiestas (Praza de Armas)

- (Praza de Armas) 22:00 horas - Concierto de Omar Montes (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) Salida del 56 Rally Ferrol (Esteiro)

(Esteiro) Festas de Caranza (Caranza)

Sábado, 23 de agosto

8:30 horas - Visita teatralizada Batalla de Brión (Castelo de San Felipe)

- Visita teatralizada (Castelo de San Felipe) 19:00 horas -Trofeo Concepción Arenal: Racing Ferrol vs Celta Fortuna (A Malata)

Racing Ferrol vs Celta Fortuna (A Malata) 20:00 horas - Concierto Cadena 100 (Praza de Armas):

Hermanos Martínez Funambulista Gonzalo Hermida

- Concierto (Praza de Armas): 21:00 horas - O Parrulo vs Selección de Kuwait (Polideportivo A Malata)

- (Polideportivo A Malata) Abanca Pantín Classic Galicia Pro (Praia de Pantín)

(Praia de Pantín) Festas de Caranza (Caranza)

Brión Folk Festival (Brión, todo el día)

(Brión, todo el día) Entrega de premios del 56 Rally Ferrol (Esteiro)

Domingo, 24 de agosto

10:00 horas - Campeonato Galego de Tríatlon (Puerto de Ferrol)

- (Puerto de Ferrol) 10:00 horas - Recreación da Batalla de Brión con salida en lancha ao Castelo de San Felipe (Puerto de Ferrol)

- con salida en lancha ao Castelo de San Felipe (Puerto de Ferrol) 21:00 horas - Concierto de Lucía Pérez (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) 22:30 horas - Concierto de Mondra (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) Brión Folk Festival (Brión, todo el día)

(Brión, todo el día) Festas de Caranza (Caranza)

Abanca Pantín Classic Galicia Pro (Praia de Pantín)

Lunes 25 de agosto

21:30 horas - Concierto PopTour en Praza de Armas:

Carmelo (El Norte) Juanra (Guaraná) Bernárdez (The Refrescos) La Banda del Capitán Inhumano

- Concierto en Praza de Armas: Abanca Pantín Classic Galicia Pro (Praia de Pantín)

(Praia de Pantín) Festas de Caranza (Caranza)

Martes 26 de agosto

21:30 horas - Concierto de Tähin (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) 22:00 horas - Concierto de Nil Moliner (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) Festas de Caranza (Caranza)

(Caranza) Abanca Pantín Classic Galicia Pro (Praia de Pantín)

Miércoles 27 de agosto

22:00 horas - Concierto de Mägo de Oz (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) Abanca Pantín Classic Galicia Pro (Praia de Pantín)

Jueves 28 de agosto

19:00 horas - Festival de Rondallas (Praza de Armas)

- (Praza de Armas) 20:00 horas - Rock en Canido con: Aurora & The Betrayers Stoned at Pompeii Adobriga MU2

- con: Abanca Pantín Classic Galicia Pro (Praia de Pantín)

Viernes 29 de agosto

17:00 horas - Festa da escuma (Local social de Covas)

- (Local social de Covas) 19:00 horas - Duende Circo (Local social de Caranza)

- (Local social de Caranza) 21:00 horas - AM Virgen del Carmen (Praza de Amboage / Praza de Armas)

- (Praza de Amboage / Praza de Armas) 22:00 horas - Concierto de Bustamante (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) Abanca Pantín Classic Galicia Pro (Praia de Pantín)

(Praia de Pantín) Festas de Covas (Covas)

(Covas) VIII Campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol (Doniños)

Sábado 30 de agosto

17:00 horas - Festa da escuma (Local social de Covas)

- (Local social de Covas) 20:00 horas

Concierto de Lérica (Praza de Armas) Festa do Choco (Caranza) Partido Selección de Kuwait vs Num’Alvarez (Polideportivo A Malata)

21:30 horas - Concierto de Vicco (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) 23:00 horas - Concierto de Chema Rivas (Praza de Armas)

- Concierto de (Praza de Armas) Durante todo el día:

Abanca Pantín Classic Galicia Pro (Praia de Pantín) Festas de Covas (Covas) VIII Campeonato de Bodyboard Cidade de Ferrol (Doniños)



Domingo 31 de agosto