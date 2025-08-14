Así serán las fiestas de Laxe (A Coruña) 2025: pasacalles, fuegos artificiales y verbenas todos los días

La cuenta atrás está a punto de finalizar. Laxe (A Coruña) celebrará sus Festas de Agosto del jueves 14 al domingo 17 con una programación muy variada que incluye sesiones vermú y verbenas todas las noches.

Las Festas de Agosto llenarán de ambiente las calles de Laxe, convirtiendo el municipio en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. Durante cuatro días, la localidad se vestirá de gala con actividades para todos los públicos.

Verbenas, sesiones vermú y mucho más

Música en directo, verbenas, actos litúrgicos y un gran espectáculo de fuegos artificiales pondrán en valor la tradición fiestera de la zona.

Los vecinos de Laxe esperan con entusiasmo el inicio de sus Festas de Agosto, que se desarrollarán del 14 al 17 de agosto con una variada agenda de actividades para el disfrute de grandes y pequeños.

El evento arrancará el jueves 14 con una misa en honor a la Virgen de la Milagrosa, a la que le seguirá una verbena nocturna de la mano de Ráfaga y la orquesta Charleston.

El viernes 15, coincidiendo con el Día de la Asunción de la Virgen María, habrá pasacalles y una misa solemne en honor a Santa María de la Atalaya. Al mediodía, DJ David Expósito y Nueva Fuerza pondrán el ritmo musical.

Y por la noche actuará nuevamente Nueva Fuerza, seguida de Miramar.

La programación del sábado 16 y domingo 17 será similar a la de las jornadas anteriores: pasacalles, actos litúrgicos, sesiones vermú y verbenas nocturnas. El 16 estarán la orquesta Tango y la disco móvil Full Festival, mientras que el 17 actuarán Eureka y Galilea.

Como broche final, Laxe acogerá el domingo 17, a partir de las 00:30 horas, un gran espectáculo de fuegos artificiales para cerrar por todo lo alto sus fiestas de agosto.

A continuación, te detallamos la programación completa:

Jueves, 14 de agosto

A las 20:00 horas: Misa en honor a la Virgen de la Milagrosa

A las 23:00 horas: Verbena con Ráfaga y la orquesta Charleston

Viernes, 15 de agosto

Pasacalles

A las 13:00 horas: Misa solemne en honor a Santa María de la Atalaya

Doble sesión vermú con Nueva Fuerza y DJ David Expósito

A las 23:00 horas: Nueva Fuerza y Miramar

Sábado, 16 de agosto

Pasacalles con Maruxía

A las 13:00 horas: Misa solemne en honor a San Roque

Doble sesión vermú con Pablo Balseiro & La Verbeninan Orquesta, y DJ Enter

A las 23:00 horas: Concierto con Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre

Verbena con la orquesta Tango y la disco móvil Full Festival

Domingo, 17 de agosto