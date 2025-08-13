Así serán las fiestas da Nosa Señora en Cambre (A Coruña): marisco, churrascada y varias orquestas

El municipio de Cambre (A Coruña) celebra las fiestas en honor a Nosa Señora del 14 al 17 de agosto con una programación que abarca varias verbenas, música tradicional, misas, procesiones, gastronomía y diversas actividades infantiles.

El pistoletazo de salida tuvo lugar el sábado 9 de agosto, cuando se pudo disfrutar de la V Xuntanza Enducross Clásico y la animación durante todo el día con DJ y Speaker. Tras esta jornada, la siguiente celebración comenzará el jueves 14 y se extenderá hasta el domingo 17 de agosto.

Así serán las fiestas de Cambre

Cambre vuelve a estar de celebración desde el 14 al 17 de agosto para celebrar por todo lo alto las tradicionales fiestas en honor a Nosa Señora. Con una programación pensada para todos los públicos, el municipio coruñés ofrecerá cuatro días de actividades, música en directo y gastronomía.

Uno de los días más esperados será el jueves 14, cuando a partir de las 20:00 horas los asistentes podrán disfrutar de una deliciosa degustación de gambones y zamburiñas. La jornada culminará con una gran verbena animada por el dúo Matices y el grupo Bomba.

El pregón estará dedicado a Marcos Suárez Otero X Chissio, reconociendo su lucha contra el cáncer de páncreas.

El viernes 15, Día Grande en honor a Nosa Señora, comenzará con las tradicionales dianas y alboradas. A las 12:30 horas se celebrará la misa solemne seguida de la procesión. La sesión vermú contará con la animación de Tania Veiras y Los Cumbiapop, quienes repetirán actuación en la verbena nocturna junto a la discomóvil Impacto.

El sábado 16 será una jornada pensada para toda la familia. Dúo D'Vicio amenizará la sesión vermú, mientras que por la tarde habrá juegos infantiles. Al caer la noche, una gran churrascada popular abrirá el apetito para la verbena, que contará con D’Vicio, la orquesta Marbella y un sorteo.

Las fiestas llegarán a su fin el domingo 17 con una paella de marisco a las 13:30 horas y una "sesión vermú infinita" con Aixa Romay.