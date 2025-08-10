El Globo de Betanzos (A Coruña): tradición y seña de identidad desde hace más de un siglo

El Globo de Betanzos en la década de 1960 y en la de 1980. Archivo Municipal de Betanzos

A Coruña tiene la Torre de Hércules, Santiago su Catedral y Betanzos, además de la tortilla, su Globo. Desde hace cerca de dos siglos el municipio celebra esta tradición que es ya una seña de identidad y cuyos primeros registros datan de 1834. Este 2025, además, se celebran los 150 años desde que la familia Pita está al cargo.

Ángel Arcay, director de la Biblioteca, Arquivo e Museo de Betanzos, explica que a principios del siglo XIX la costumbre de lanzar globos "era un hábito bastante común" no solo aquí —donde algunos documentos registran esta costumbre ya en 1814—, sino también en otras zonas como Sada o el barrio de Os Castros de A Coruña.

El uso festivo sí se vincula por primera vez en 1834. Pero,¿por qué Betanzos lanza un globo en agosto Se trata de un homenaje a San Roque, quien liberó al pueblo de una epidemia de peste en el siglo XV.

Lanzar globos "era algo común nas festas e nas aldeas porque a xente o podía facer incluso a pequeno tamaño. É cuestión de pegar o papel e poñer aire quente para que suba. No caso de Betanzos, con ese tamaño, quedou a tradición" explica. El apoyo por parte del Concello fue lo que permitió mantener esta costumbre en el tiempo hasta convertirse en el icono que conocemos hoy en día.

La historia del Globo de Betanzos

En el caso del primer globo, los encargados de fabricarlo en 1834 fueron un grupo de niños de Betanzos que, a cambio del trabajo, pidieron al Concello que les pagase una merienda. "Debeulles parecer pouco o pago que tamén pediron unha ponchada para os rapaces", comenta Arcay.

Ya entonces los materiales habituales eran papel o cuerdas, como hoy en día.

"Sabemos que levaban sempre barquilla e encargábase a artistas da época que decorasen o Globo", apunta el responsable del archivo municipal.

Globo de Betanzos en la década de 1960. Archivo Municipal de Betanzos

Entre los materiales actuales se incluye un arco de madera en la boca con un cesto metálico donde se coloca el combustible que permite inflar el globo. La barca se carga asimismo de fuegos artificiales y cuenta la leyenda que los antiguos globeros solo cobraban si el aerostato superaba la altura de la torre de Santo Domingo.

Un elemento importante del aerostato son los dibujos satíricos que decoran el Globo, una especie de "chistes do sucedido cada ano, aunque non hai nada escrito sobre que esta costumbre fora sempre así". Antes el encargado era un artista o grupo de artistas, aunque en los últimos años se ha abierto la participación a los vecinos de Betanzos.

El también historiador explica que "por desgracia non temos documentación de todos os anos" pero que desde 1834, en todos los documentos que se conservan en Betanzos relativos a las fiestas de San Roque siempre hay alguna referencia al Globo.

Cartel de las fiestas de San Roque de Betanzos de 1906 con referencia al Globo "colosal". Archivo Municipal de Betanzos

Con los años la costumbre también fue cambiando. "Lanzábanse dous ou tres e dependendo do ano intentábase facer máis grande que o anterior", añade. Así, hubo épocas en las que era habitual lanzar uno pequeño el día 14 de agosto, uno mediano el día 15 y el grande el día 16.

No fue hasta 1875, hace justo 150 años, que un Pita se puso al frente del Globo de Betanzos.

Antes otros nombres como el de Luis Abella o Manuel Ramos eran los vinculados a esta tradición que con el paso del tiempo quedó unida a la familia Pita.

Sobre Claudino Pita, encargado del Globo hace 150 años por primera vez y a partir de 1877 —en 1876 fue obra de Abella—, Arcay explica que "lle gustaban moito as innovacións técnicas e tecnolóxicas da época e tiña arrendado o cine Alfonsetti. Foi quen mantivo a tradición neses anos".

A su muerte, en 1933, su hijo Jaime Pita heredó el saber hacer y la tradición, quedando en esta familia el legado del Globo.

Globo de Betanzos. Wikipedia

Los años sin Globo

A lo largo de su historia son pocas las ocasiones en las que los betanceiros no pudieron disfrutar de su tradición. Solo en época de guerra, entre 1935 y 1944, o entre 1947 y 1950, además de por la pandemia de Covid en el 2020 no se lanzó el globo.

Tampoco en el 2023, cuando conflictos entre el Concello y la familia Pita, y la entonces reciente creación de la Fundación Globo de San Roque dejaron una escena atípica en las fiestas sin su Globo.

Accidente del Globo de Betanzos contra una casa en 1962. Archivo Municipal de Betanzos

Su historial también recoge accidentes, como el sucedido en 1962 cuando impactó con una casa cercana y entró en combustión o en 1963 cuando se enganchó en la torre de la iglesia. En el 2018 se rompió cuando se estaba inflando así que no pudo volar.

Una sorpresa para celebrar el aniversario

Por su parte, en la rueda de prensa de presentación de las fiestas de este año, la alcaldesa María Barral recordó que el día 16, "ás 23:30 horas paralizase o mundo porque o Globo sae da igrexa de Santo Domingo".

Coincidiendo con el 150 aniversario que se celebra, Betanzos organiza una "pequena sorpresa" vinculada al lanzamiento del Globo y que el público podrá disfrutar tras su lanzamiento pero manteniendo siempre todas las medidas de seguridad. Hace unos meses ya se presentó el logo conmemorativo diseñado por Luis Galán, en el que predominan los colores azul, negro, rojo, verde y amarillo, que se asocian con el aerostato.

Imagen del 150 aniversario del Globo de San Roque de Betanzos (A Coruña) Cedida

La importancia de esta tradición es tal, que a comienzos de este año se dieron los primeros pasos para pedir su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) inmaterial a la Xunta de Galicia.

"O Globo é un símbolo. É o día grande das festas e este é o seu elemento máis característico. Iso, os Caneiros e as danzas gremiais son os símbolos festivos de Betanzos", resume Ángel Arcay.