Solo este pueblo que empieza sus fiestas y Betanzos reúnen a la Panorama y la París de Noia este mes de agosto

Nadie se explica por qué casi todas las fiestas de Vimianzo son capaces de reunir a las mejores orquestas de Galicia. Este pequeño pueblo de la Costa da Morte, capital de la orgullosa Terra de Soneira, no llama la atención más que por el castillo que los irmandiños asaltan cada año.

Sin embargo, en la capital municipal y en varias parroquias logran congregar a las mejores orquestas varias veces cada verano.

En Vimianzo está Carnés, de 200 habitantes, que cada año y de manera inexplicable hace las fiestas más espectaculares de la Costa da Morte, con orquestas, grupos musicales y hasta degustación de callos. También está Carantoña, de 150 habitantes, que tuvo hace una semana a la Panorama, y Cereixo, que hace dos tuvo a la París de Noia.

No hay ningún motivo oficial por el que en este ayuntamiento de apenas 5.000 habitantes hay mejores verbenas que en el resto de Galicia, pero lo cierto es que sus fiestas de verdad, las de Vimianzo pueblo, serán las únicas que reúnan en días consecutivos a París de Noia y Panorama este mes de agosto. En el San Roque de Betanzos también actuarán, pero con diez días de diferencia. Luego, a partir del 17 de agosto la Panorama girará por toda España y dejará Galicia hasta septiembre.

Cartel de las fiestas de Vimianzo 2025

Las fiestas de Vimianzo

La fiesta arrancará el viernes 8 con una gran verbena a cargo de la orquesta París de Noia y el grupo Máster.

El sábado 9 comenzará con pasacalles de la Banda de Música de Ponteceso y Trubisqueiras, seguido a las 13:00 horas por la misa en honor a la Virxe do Carme. El vermú correrá a cargo del Dúo D' Festa, y por la noche la espectacular orquesta Panorama y la discoteca móvil Full pondrán el broche musical.

El domingo 10 será el turno del grupo de gaitas Os Farrapos de Cesullas, con misa a las 13:00 horas en honor a San Roque. El vermú lo amenizará Veneguay y la verbena nocturna tendrá como protagonistas a La Fórmula y la orquesta Principal.

Por último, el lunes 11 se dedicará al Día do Neno, con actividades infantiles en la Praza do Concello. El campo da festa, ubicado junto a la Casa da Cultura, acogerá las verbenas nocturnas.