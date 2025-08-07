La fiesta a medio camino entre A Coruña y Ferrol donde comer langostinos hasta reventar: precios populares

Los langostinos son uno de los productos más apreciados de la gastronomía, tanto por su sabor como por su versatilidad en la cocina. Además, cuentan con propiedades nutricionales muy beneficiosas para la salud: son ricos en proteínas y contienen un bajo contenido de grasa.

Así, los langostinos se convierten en una opción perfecta para degustar en fiestas gastronómicas. Estos eventos, que suelen celebrarse en verano, reúnen a decenas de personas en torno a un producto estrella.

Una fiesta del langostino y otra de la espuma

El municipio de Ares (A Coruña) ya tiene todo listo para sus tradicionales fiestas en honor a San Roque, en cuya programación se incluye este 2025 una fiesta del langostino en el parque Rosalía de Castro, justo en frente del parque infantil.

La cita gastronómica tendrá lugar el próximo 8 de agosto y contará con dos turnos: de 13:00 a 16:00 horas, y desde las 19:30 horas hasta fin de asistencias. Será una jornada dedicada a la degustación de langostinos hasta agotar existencias, amenizada por la discoteca móvil Os Pimos.

De forma paralela, el programa de fiestas incluye para esta jornada inaugural una fiesta de la espuma e hinchables para los más pequeños de la casa. La actividad está prevista que comience a las 17:30 horas de este viernes 8 de agosto.

Al día siguiente, el sábado 9, las alboradas a cargo del grupo de gaitas Ría de Ares darán el pistoletazo de salida a la jornada festival. La 33ª Milla Urbana será a las 11:00 horas y ya por la tarde, la charanga Charandonga amenizará las calles de la villa con su música y alegría.

Como broche final de la jornada, el grupo La Bamba ofrecerá una actuación estelar a partir de las 23:00 horas en la plaza de la Iglesia.

El domingo 10 de agosto habrá bombas de palenque y una misa solemne en honor a San Roque, seguida de una procesión acompañada por el grupo de gaitas Aresan. Al finalizar, los vecinos podrán disfrutar de una actuación de baile regional con el grupo Areas do Mar.

Por último, y no por ello menos importante, a las 20:00 horas tendrá lugar una animada batucada a cargo del grupo Retumbaketuke, tras la cual comenzará a las 22:30 horas una gran verbena con la orquesta América de Vigo.

En la agenda de Quincemil puedes consultar el programa completo de las fiestas de San Roque de Ares 2025.