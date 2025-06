Panorama y El Combo Dominicano actúan a 40 minutos de A Coruña el mismo fin de semana de julio

Durante los meses de verano no hay lugar en Galicia que no contrate a una orquesta para celebrar y amenizar sus fiestas populares. Así, muy cerca de A Coruña hay un pueblo que reúne a dos de las orquestas más populares del territorio durante el fin de semana del 17 al 20 de julio.

Se trata de Teixeiro (A Coruña). Esta localidad celebra su Festa da Xuventude 2025 durante 4 días repletos de gastronomía gallega, diversión y música, siendo El Combo Dominicano y la orquesta Panorama sus dos platos fuertes.

A Festa da Xuventude de Teixeiro

Hay quien persigue a sus orquestas favoritas de pueblo a pueblo durante el verano. El fin de semana del 17 al 20 de julio los fans de Panorama y El Combo Dominicano están de suerte, porque en Teixeiro podrán disfrutar de ambas orquestas el mismo fin de semana. Un auténtico planazo.

No obstante, no solo se podrá disfrutar de estas verbenas, sino que este evento, ya consolidado como una referencia en el calendario estival promete una programación que no dejará indiferente a nadie.

El jueves 17 se dará el pistoletazo de salida con un pasacalles a las 20:00 horas protagonizado por Mekánika Rolling Band. Una hora después, en la estación, se celebrará una gran mejillonada amenizada por el Trío Manhatan.

El viernes, además de la esperada actuación de El Combo Dominicano, los asistentes podrán disfrutar desde las 23:30 horas de la Discoteca Móbil Diskoteca, que compartirá escenario con la orquesta.

La jornada del sábado arrancará con la sesión vermú a las 14:00 horas, en manos del Dúo Dilema. Más tarde, a las 19:00 horas, la batucada Latexo Percusión animará las calles, y por la noche llegará el turno de Panorama, acompañada en esta ocasión por la orquesta Cinema.

El broche final llegará el domingo 20, cuando la orquesta Nueva Fuerza amenizará la sesión vermú a partir de las 14:00 horas.

Tras ella, habrá pinchos gratuitos preparados por la comisión y una animación con la Charanga BB+, para dar paso a la verbena de tarde con La Última Legión y Nueva Fuerza, que pondrán el punto final a cuatro días de música, fiesta y tradición.

Programación completa Festa da Xuventude 2025 en Teixeiro

Te presentamos la programación completa de este municipio coruñés que tendrá lugar entre el jueves 17 y domingo 20 de julio.

Jueves 17

20:00 horas: pasacalles con Mekánika Rolling Band

21:00 horas: gran mejillonada popular en la estación amenizada por Trío Manhatan

Viernes 18

23:30 horas: verbena con Discoteca Móvil Diskoteka y El Combo Dominicano

Sábado 19

14:00 horas: sesión Vermú con el Dúo Dilema

con el Dúo Dilema 19:00 horas: pasacalles con la batucada Latexo Percusión

23.30 horas: gran verbena con las orquestas Cinema y Panorama

Domingo 20