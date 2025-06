San Pedro de Visma en A Coruña se queda sin sus fiestas después de más de dos décadas

Este verano, el barrio coruñés de San Pedro de Visma no celebrará sus tradicionales fiestas patronales al no contar con la subvención del Concello da Coruña. La cita estaba prevista para el fin de semana del 28 y 29 de junio. "Nos duele que, después de tantos años, no podamos celebrarlas", lamenta José Ramón Calvete, presidente de la Asociación de Vecinos Loureiro de Visma.

El Concello ha implantado este año un nuevo sistema de gestión para las fiestas de los barrios, basado en una subvención por concurrencia competitiva. Las entidades interesadas deben presentar sus proyectos, que serán evaluados para su aprobación. En este modelo, cada asociación puede optar a un máximo de 20.000 euros para cubrir los gastos de las fiestas.

Sin embargo, la Asociación de Vecinos Loureiro de Visma no pudo optar a estas ayudas. "Somos un barrio pequeño en cuanto a capacidad comercial y económica. Tenemos mucha extensión, pero la población está muy concentrada en ciertas zonas", explica Calvete.

Hasta el cambio normativo del Concello, el barrio llevaba más de 25 años celebrando sus fiestas en colaboración directa con el IMCE. "Ellos tienen la capacidad logística, con asesores y colaboradores. Nosotros no podemos permitirnos contratar a terceros", señala el presidente.

Calvete recuerda que en febrero enviaron una carta a la Concejalía de Cultura solicitando apoyo para poder organizar las fiestas de San Pedro y del Carmen. No fue hasta hace unos días cuando recibieron una respuesta, en la que se les comunicaba que ya no era posible mantener la fórmula de años anteriores.

"Nos dijeron que hacerlas como antes ahora es ilegal, y lo entendemos. Pero nos gustaría contar con algún tipo de apoyo, porque estas son de las fiestas de barrio más antiguas de la ciudad", subraya.

Sin fiestas de San Pedro, pero no sin San Xoán

A pesar de quedarse sin su celebración más emblemática, los vecinos no quieren dejar pasar la oportunidad de reunirse en el campo de la fiesta. Por eso, dos residentes del barrio han organizado una celebración de San Xoán, en colaboración con la asociación vecinal, el lunes 23 de junio a partir de las 18:30 horas.

"Será una churrascada y sardiñada", adelanta Calvete. "Tendremos actuaciones musicales del dúo José Brea y Miguelón, Iván Pérez de Cuac FM, Óbolo de Caronte, R. García y DJ Javi", añade.

Aunque San Pedro no podrá celebrarse como en años anteriores, el espíritu del barrio demuestra que su fuerza reside en sus vecinos.