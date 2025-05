Un festival cerca de Santiago reúne a París de Noia y Panorama City: 3 días de pulpeira y música

En mayo se celebra una de las fiestas gastronómicas más populares de la provincia de A Coruña, concretamente, en la villa de Sigüeiro, en el municipio de Oroso, a tan solo 15 km de la capital gallega. Los días 9, 10 y 11 de mayo tiene lugar una fiesta declarada de Interés Turístico desde el año 2009 por su mezcla de gastronomía, deporte, cultura, música y atracciones. Llega la 'XXVII Festa da Troita 2025' para el disfrute de todos los gallegos.

Sigüeiro celebra uno de sus eventos más destacados, la fiesta gastronómica que combina la actuación de orquestas destacadas de la comunidad, degustaciones gastronómicas de productos locales, juegos en familia, actividades infantiles y mucho más durante los tres días de fiesta que prometen no dejar a nadie indiferente. Te lo contamos.

Festa da Troita de Sigüeiro

"Declarada de interese turístico, celebrarase do 9 ao 11 de maio en Sigüeiro con actividades para todos os gustos e idades. Non faltes a esta gran festa para toda a familia! Ven gozar da nosa cultura, gastronomía, deporte e moito máis", así anuncia en concello de Oroso el cartel de la 'XXVII Festa da Troita', un evento único que no te puedes perder.

La fiesta comienza el viernes 9 de mayo con la celebración del festival "Oroso en vivo", con la actuación de la orquesta Fuego y una de las orquestas más populares de la comunidad, la París de Noia.

El sábado se llevará a cabo la inauguración de la fiesta de artesanía y una nueva edición del tradicional campeonato de pesca del municipio. También habrá espacio para hacer diferentes juegos en familia y disfrutar de la actuación de diferentes asociaciones culturales y de la tuna de la Facultad de Derecho de la USC. Por la noche el festival de "Oroso en vivo" correrá a cargo de las orquestas Panorama City y Atenas.

El domingo 11 de mayo es el último día de la fiesta. El campeonato de pesca infantil es uno de los eventos más esperados, además del taller para niños y la actuación de la charangas Os Celtas. También habrá una sesión vermú en distintos lugares de la localidad. Para finalizar la XXVII edición por todo lo alto habrá una actuación de Roi Casal y de la orquesta Los Satélites.

Respecto a la gastronomía, habrá degustación de truchas el sábado 10 y domingo 11, además de que el concello ha anunciado que habrá pulpeira durante los tres días de fiesta.

A continuación, te presentamos la programación completa de la Festa da Troita en Sigüeiro:

Viernes 9 de mayo

Orquesta París de Noia

Orquesta Fuego

Sábado 10 de mayo

Campeonato de pesca de adultos/as

Inauguración de la feria de artesanía

Juegos en familia en la Praza do Concello

Asociación Folclórica 'Lembranzas do Tambre'

Asociación cultural 'Néboas no Cumio' / Asociación cultural 'Argalleiros'

Degustación de truchas

Tuna de la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela

Orquesta Panorama City

Orquesta Atenas

Domingo 11 de mayo