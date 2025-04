¿Cuánto cuesta contratar una orquesta en Galicia?

No hay verano sin verbena y no hay verbena sin orquesta. A medida que se acerca el calor, las orquestas se aproximan a la temporada alta de contrataciones. Los santos patronos merecen de la mejor banda de música para celebrar su festividad y las comisiones de fiestas buscan a los mejores para entretener al pueblo.

Detrás de cada verbena hay meses —y en muchos casos, años— de planificación. La contratación de una orquesta no es tan sencilla como hacer una llamada a última hora. "Trabajamos con una oficina de representación que cuenta con una red de agentes distribuidos por zonas", explica Javier Saavedra, director de la popular orquesta coruñesa Los Satélites. Son estos agentes quienes están en contacto directo con comisiones de fiestas o ayuntamientos, ofreciendo agendas con diferentes opciones para que las entidades elijan.

El tiempo es oro. "Hay orquestas que ya tienen fechas cerradas hasta 2029", asegura. En el caso de Los Satélites, agosto de 2026 está completo. "Las fiestas más señaladas pueden estar cerradas con cinco o seis años de antelación. Incluso hay alcaldes que, nada más salir elegidos, lo primero que hacen es cerrar las orquestas para toda la legislatura".

Aunque los ayuntamientos también celebran fiestas, el grueso del trabajo para las orquestas viene del mundo parroquial. "En Galicia hay 313 municipios, pero más de 4.000 fiestas. De ahí viene aproximadamente el 80% de las contrataciones", comenta Saavedra.

Un buen ejemplo de esta fuerza parroquial es Uxes, una localidad del municipio de Arteixo (A Coruña) que, a pesar de no tener más de 500 habitantes, atrae a vecinos de toda A Coruña por llevar en sus fiestas a orquestas de primer nivel como Paris de Noia, Panorama, Los Satélites o el Combo Dominicano. "Hemos llegado a pagar desde 6.000 euros hasta los 14.000 por la Panorama, en fechas como mayo o junio. Son fechas complicadas de contratar", explica José, el presidente de la comisión.

El Combo Dominicano en una actuación. Combo Dominicano

Además, explica que en esas fechas "las orquestas no hacen sesión vermú, por lo que hay que contratar dúos". Y ahí también se nota el aumento de precios: "Muchas ya te cobran 800 euros, cuando antes andaban por los 300. Pero si la fiesta cae en sábado o domingo, necesitas vermú sí o sí".

Por otro lado, en la parroquia de Boazo, en el municipio de Boimorto (A Coruña), la comisión juega con una cierta ventaja: sus fiestas caen entre el 30 de mayo y el 1 de abril, fuera de la temporada más alta. "Este año traemos la Olympus por 11.500 euros y la Cinema por 5.500. La París de Noia andaba por los 15.000 aproximadamente, y Los Satélites sobre 8.000. Pero todo eso depende de la fecha, claro. Nosotros tenemos suerte porque nuestra fiesta cuadra en abril y aún es temporada baja, por así decirlo", explica la organización. Otras cifras de referencia que manejan son Finisterre, sobre 5.000 euros; New York, 6.500; Trébol, 5.000.

Necesitas un buen cartel

En muchas de estas parroquias, la comisión organizadora sale a recaudar fondos puerta a puerta. "Y no es lo mismo presentarse con un cartel sin nombres conocidos que con una buena orquesta cerrada. Hay sitios donde si no tienes una buena orquesta, directamente no consigues financiación", revela Saavedra, director de Los Satélites.

El precio de una orquesta varía según muchos factores: la época del año, el día de la semana, si se trata de una fiesta local importante o si hay mucha demanda ese día concreto. "Un martes puede costar tanto como un sábado si coincide con el Día del Carmen, por ejemplo", explica. Las fechas más codiciadas son las comprendidas entre San Juan y mediados de septiembre, cuando las fiestas están en pleno apogeo.

En cuanto a cifras, hay orquestas que pueden cobrar entre 25.000 y 30.000 euros por una sola noche. Los Satélites se mueven en una horquilla más amplia y flexible, según el tipo de evento. "Tenemos desde actuaciones a coste muy bajo, si nos interesa darnos a conocer o entrar en nuevas zonas, hasta fechas de alto presupuesto, hasta los 16.000", matiza. Eso sí, "menos de 3.000 euros no cubre ni gastos".

Músico pagado, no toca bien

Además, destaca algo curioso: el calendario puede condicionar la facturación de un año completo. "Si muchos días festivos caen en fin de semana, perdemos fechas. En cambio, si coinciden a mitad de semana, ganamos muchas más oportunidades para tocar. Solo con eso puedes ganar o perder veinte fechas al año".

Además, las condiciones de pago también son particulares. "No pedimos señal. Se paga al terminar la actuación, con factura. Para eso está el agente comercial, que hace de intermediario y garantiza la seriedad de ambas partes". Como dice el dicho, "músico pagado, no toca bien".