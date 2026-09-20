El castillo del siglo XVII junto al mar declarado Bien de Interés Cultural y perfecto para una escapada en otoño

Galicia concentra una gran cantidad de castillos, fortalezas y torres medievales. Destacan no solo por su valor histórico, sino por estar integrados en el propio paisaje. Un ejemplo perfecto es el Castillo o Fuerte de San Damián.

Situado en el municipio de Ribadeo (Lugo), frente a la ría del mismo nombre, es una fortificación amurallada, actual centro de interpretación y sala de exposiciones temporales del Ayuntamiento, que desempeñó la función de vigía y protector de la villa y del puerto en épocas anteriores.

Un mirador privilegiado sobre la ría de Ribadeo

El Fuerte de San Damián ofrecía un mirador privilegiado sobre la ría de Ribadeo Forte de San Damián

El Fuerte de San Damián fue levantado en el el año 1624, en el lugar que el siglo anterior había ocupado la Torre Nueva. Su ubicación era perfecta para las labores de vigilancia, ya que ofrecía un mirador privilegiado sobre la ría de Ribadeo, desde el que hoy se puede obtener una bonita fotografía.

"A principios del siglo XVIII fue destruido por los ingleses y, pese a su reconstrucción posterior, quedó definitivamente en ruinas tras la Guerra de la Independencia en 1809. Más adelante pasó a ser patrimonio municipal y restaurado", explica la Mancomunidade de Concellos de A Mariña Lucense.

Gracias a los trabajos de recuperación, hoy en día se conservan el muro exterior, las troneras, el foso excavado en roca y los contrafuertes. También alberga el actual Centro de Interpretación del Fuerte de San Damián, cuyo acceso es libre y gratuito durante el horario del centro.

La mejor forma de conocer la historia de este lugar es a través de las visitas guiadas gratuitas que organizan desde el propio centro. Tienen una duración aproximada de 40 minutos, con dos turnos diarios: a las 12:00 y a las 17:30 horas.

Ribadeo, un destino perfecto para este otoño

Ribadeo. Shutterstock

Con la vista ya puesta en el otoño, Ribadeo es un destino perfecto para quienes quieran seguir disfrutando del mar. Situado en el extremo más nororiental de Galicia, destaca por albergar la praia de As Catedrais, uno de los monumentos naturales más turísticos de la región.

Este arenal es mundialmente conocido por sus grandes arcos de piedra --algunos de hasta 30 metros de altura-- que recuerdan a la arquitectura de una catedral. De ahí su nombre. Se encuentra a pocos kilómetros de Ribadeo y en temporada alta hay que solicitar autorización para entrar.

La hoja de ruta por Ribadeo incluye también un paseo por su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural en 2004. El edificio más emblemático es la Torre de los Moreno, construida a principios del siglo XX por los Ulloa, dos hermanos que emigraron a América y a su regreso construyeron esta propiedad de estilo colonial.

Faro de Illa Pancha. Foto de archivo de El Español

La Illa Pancha, una isla de tan solo 1,1 hectáreas y coronada por un faro, es un lugar perfecto para ver el atardecer. Y para cargar energías, A Cofradía de Rinlo, en Rinlo, un pequeño pueblo con menos de 600 habitantes, es uno de los restaurantes más famosos de arroz con bogavante.