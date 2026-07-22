El paraíso de las piscinas naturales de España está en este bonito municipio: "Todavía no está masificado"

La playa es por excelencia el destino vacacional favorito. Galicia alberga verdaderas joyas costeras, como Rodas, Carnota y As Catedrais, a las que acuden cada verano miles de personas de todo el mundo.

Pero más allá de arenales espectaculares de aguas cristalinas y arena blanca, el interior de Galicia esconde un sinfín de pozas naturales donde refrescarse en verano y huir de las grandes multitudes.

Toboganes de piedras y charcas con aguas cristalinas

Un ejemplo perfecto son las piscinas naturales de A Pobra do Caramiñal (A Coruña). Con el paso de los años, el río Pedras fue esculpiendo en este lugar cuencas de gran belleza, con saltos de agua y pequeñas cascadas.

Se trata de una especie de parque acuático natural donde los usuarios pueden disfrutar de un baño refrescante, deslizarse por toboganes de piedra o sumergirse en las charcas desde las rocas. "Un oasis de naturaleza muy divertido", afirma la Mancomunidade Barbanza-Arousa.

Las piscinas naturales de A Pobra do Caramiñal son uno de los tesoros ocultos más sorprendentes de la zona. Están situadas entre arroyos de agua cristalina y rodeadas de vegetación autóctona, lo que permite disfrutar de una jornada en contacto con la naturaleza.

Pozas del río Pedras Mancomunidade Barbanza-Arousa

Las Pozas del río Pedras se alcanzan a través de la ruta PRG-91, un sendero catalogado con una dificultad media-alta y como zona de difícil acceso debido a los enormes desniveles y las piedras resbaladizas que recorren todo el camino.

No obstante, la aventura merece la pena. Incluso algunos usuarios afirman que pensaban que el paseo sería más duro. "Son unos 30 minutos camino, sendero sencillo, dejando el coche en la carretera donde está indicado".

A diferencia de otros destinos veraniegos, las piscinas naturales del río Pedras son un lugar paradisíaco que "todavía no está masificado". Es un enclave perfecto para desconectar del mundo y huir de las altas temperaturas gracias a sus refrescantes aguas.

"El sitio es espectacular y hay muchas pozas disponibles para el baño en un cauce de piedra y con aguas cristalinas. Los niños disfrutan deslizándose en algunas rampas de aguas que se forman entre pozas", señala otro usuario.

Una leyenda de San Amaro y otros relatos

Como bien es conocido, Galicia es cuna de incontables relatos mágicos y las Pozas del río Pedras no iban a ser menos.

"El lugar cuenta hasta con una leyenda propia de San Amaro, una barca de piedra y los mouros que no consiguieron capturarlo porque el río se llenaba de cantos rodados que les impedían el paso", explica la Mancomunidade Barbanza-Arousa.

La leyenda de As Lavandeiras da aldea Vella, por otro lado, cuenta la historia de unas mujeres que se quedaron atrapadas en el Alén --el más allá-- tras morir en el parto. Otro relato cuenta que bajo sus aguas habitan monstruos y brujos de los más poderosos.