Poca gente en julio: la playa aislada con aguas turquesas perfecta para desconectar este verano

En el fin del mundo conocido para los romanos, bautizado por ellos como el Finis Terrae (fin de la tierra), se encuentra una tranquila y resguardada playa de aguas turquesas perfecta para este verano 2026.

Este arenal, escondido entre pinares y próximo al Camino de Santiago, se convierte en un auténtico paraíso en época estival. A diferencia de otras zonas de baño más concurridas, aquí se respira una atmósfera de paz y tranquilidad única.

Tranquila y solitaria

Galicia es la comunidad autónoma con más kilómetros de litoral de España. Oficialmente ronda los 1.500 kilómetros de costa articulada en un relieve único con arenales emblemáticos como As Catedrais, en Ribadeo (Lugo), y otros menos conocidos como la praia de Talón, en Fisterra (A Coruña).

Precisamente, la praia de Talón es la protagonista de este artículo, y los motivos son varios. Para empezar, si buscas desconectar y disfrutar de la tranquilidad, este arenal es una opción perfecta, ya que no suele recibir una gran afluencia de visitantes.

Resguardado del viento, destaca por su fina arena, una extensión de unos 70 metros y unas aguas cristalinas que invitan al baño. Eso sí, la temperatura del agua convierte el chapuzón en un reto solo apto para los más valientes.

Praia de Talón, en Fisterra (A Coruña) Turismo de Galicia

"Una cala de aguas transparentes con vistas al fin del mundo", dice una de las reseñas publicadas en Google sobre este paradisíaco rincón. Otra añade: "La fuerte pendiente que da acceso limita el número de bañistas. Está muy bien".

Al tratarse de una playa natural, el acceso debe realizarse a pie a través de un sendero en descenso. La carretera AC-445 permite llegar hasta las inmediaciones, pero el último tramo del recorrido es necesariamente caminando.

Además, no dispone de instalaciones ni servicios habituales en otras playas gallegas, como personal de socorrismo, duchas, aseos y chiringuitos. Si quieres pasar el día completo, es necesario que lleves tu propia comida, agua y, por supuesto, protección solar.

Un mirador con vistas espectaculares a pocos metros

A escasos metros de esta tranquila y solitaria playa fisterrana, se encuentra el Mirador de Talón, desde donde se obtienen vistas espectaculares. Este enclave, que da la bienvenida a todos los que se acercan a la villa y al cabo, es paso obligado de los peregrinos que hacen el Camino de Santiago a Fisterra.