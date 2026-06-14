Está en Galicia y la llaman 'Area da Fame': 265 metros de playa, poco concurrida y perfecta para el verano

A Mariña Lucense es un destino veraniego excepcional que combina villas marineras, acantilados imponentes y playas poco concurridas, perfectas para quienes buscan tranquilidad.

Aunque en los meses de julio y agosto resulta cada vez más difícil encontrar lugares poco masificados, esta comarca de la provincia de Lugo aún conserva arenales donde es posible disfrutar del mar con calma y respirar paz.

Un pequeño refugio donde huir de las grandes multitudes

Playa de As Polas Turismo de Galicia

Un buen ejemplo es la playa de Polas. Este arenal de Foz, también conocido como Area da Fame, ofrece un pequeño refugio donde relajarse en verano y huir de las grandes multitudes.

A Rapadoira y Llas son las playas más icónicas y concurridas de la villa marinera lucense. No obstante, As Polas es una opción perfecta para quienes buscan un lugar donde relajarse y disfrutar del sonido de las olas.

Situado en un entorno semiurbano, en la parroquia de Nois, la playa de Polas destaca por sus aguas cristalinas, arena blanca y un entorno natural con acantilados y vegetación, compuesta por pinares y eucaliptales.

Se trata de un arenal pequeño, de unos 280 metros de longitud, poco concurrido y situado cerca de la playa de Xuncos, frecuentado principalmente por los vecinos de la zona.

Bañada por el mar Cantábrico, la playa de As Polas presenta un oleaje moderado, por lo que es un entorno agradable para el baño en los días de verano. Con una máscara de buceo, es posible descubrir la fauna marina que habita en la zona, gracias a la transparencia de sus aguas.

Bandera Azul y zona de aparcamiento para coches

Además, Area da Fame cuenta con los servicios necesarios para disfrutar de un día de playa con todas las comodidades. En este sentido, dispone de aparcamiento, vigilancia, duchas y Bandera Azul.

Este galardón anual otorgado por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) acredita que la playa de As Polas cumple con estrictos estándares de calidad ambiental, seguridad, accesibilidad y educación ambiental.

En la zona también cuentan con este distintivo las playas de A Rapadoira, Areoura, Llas y Peizás.