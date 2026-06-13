El pueblo español con un gran complejo de piscinas con toboganes y jacuzzi: abrirá el 30 de junio

Para los vecinos del interior de Galicia que no tengan la oportunidad de hacer una mini escapada a la playa, Antas de Ulla (Lugo) dispone de un espectacular complejo acuático compuesto por varias piscinas y zonas de juegos para los pequeños de la casa.

En la comarca de Ulloa, el Concello de Antas de Ulla ya ha confirmado la fecha de inauguración de la temporada de verano en la localidad: la fecha elegida es el 30 de junio, para cerrar el mes por todo lo alto con la apertura de la piscina municipal.

Varias piscinas, toboganes y un jacuzzi

Durante el verano, quienes viven en el interior buscan refugio frente al calor en playas fluviales y piscinas municipales. En este contexto, la de Antas de Ulla se presenta como una opción ideal para que tanto niños como adultos disfruten de una divertida jornada de baño.

El recinto municipal, ubicado en el Complejo Deportivo del Castro de Seoane, cuenta con varias piscinas, entre ellas una de 25 metros de largo por 12 de ancho, con una profundidad que oscila entre los 1,40 y los 1,79 metros.

Además, dispone de una zona infantil equipada con piscinas, toboganes y un jacuzzi, así como de una amplia área ajardinada donde tender la toalla, descansar y disfrutar de una jornada de relax al aire libre.

Abrirá sus puertas el 30 de junio

En una publicación en redes sociales, el Concello anunció que la piscina municipal abrirá sus puertas de manera oficial el próximo 30 de junio y permanecerá en funcionamiento hasta el fin de la temporada de baño, a finales de agosto o principios de septiembre.

No obstante, teniendo en cuenta las altas temperaturas previstas para este fin de semana y la gran afluencia de visitantes con motivo de la celebración de la 9ª Antas CUP, el Ayuntamiento abrirá de forma excepcional las instalaciones hasta el domingo para ofrecer un espacio de ocio para las personas asistentes al torneo.

"A apertura oficial da tempada das Piscinas Municipais está prevista para próximo 30 de xuño, pero nesta ocasión especial quixemos adiantar este servizo coincidendo cun dos eventos deportivos máis importantes do ano en Antas de Ulla".

El Gobierno municipal todavía no ha dado a conocer el horario de apertura para esta temporada. El año pasado funcionaron con el siguiente horario: de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Durante los fines de semana y festivos, como el 15 de agosto, el horario era ininterrumpido, de 12:00 a 20:00 horas. Además, los lunes permaneció cerrada por mantenimiento y descanso del personal.

A diferencia de otras piscinas municipales, la de Antas de Ulla siempre ha sido totalmente gratuita. "Qué suerte tienen en este pueblo de poder disfrutar de una piscina municipal así", señala un usuario en Google.