El municipio medieval perfecto para visitar en primavera: Conjunto Histórico-Artístico del XII y un puente de 270 metros

Los municipios medievales de Galicia destacan por su riqueza histórica y por albergar valiosas joyas arquitectónicas y patrimoniales que les han valido la distinción de Conjunto Histórico-Artístico.

Uno de los ejemplos más representativos es la villa marinera de Noia (A Coruña). Con un importante pasado medieval, sus orígenes se remontan al año 1168, en pleno siglo XII. Su destacado patrimonio histórico y cultural, reflejado en su casco antiguo, le llevó a recibir la distinción de Conjunto Histórico-Artístico en 1985.

El pasado medieval de Noia

Noia (A Coruña)

Pasear por el casco histórico de Noia es un viaje al pasado y toda una experiencia que te hará querer volver a visitar esta villa marinera. Durante siglos, este municipio fue un enclave estratégico vinculado al arzobispado de Santiago, lo que favoreció su desarrollo como puerto comercial y su crecimiento urbano durante la Edad Media.

En sus calles estrechas, empedradas y llenas de historia todavía se conservan edificios civiles y religiosos que reflejan su esplendor medieval. Entre ellos destacan sus casas marineras con soportales de estilo gótico y por los escudos nobiliarios de sus casonas señoriales y pazos urbanos como la Casa da Xouba y el Pazo Dacosta.

El patrimonio religioso ocupa también un lugar central en el legado histórico de esta localidad. En el casco histórico se encuentran templos de gran relevancia como las iglesias de San Francisco, vinculada a un antiguo convento de origen medieval, la de Santa María A Nova, iglesia gótica del siglo XIV donde está el Museo das Laudas: más de 500 lápidas de piedra datadas entre los siglos XIV y XIX y que constituyen el mayor y más antiguo conjunto de lápidas que se conservan de toda Europa.

También, la iglesia de San Martiño, ejemplo del gótico marinero gallego, con su imponente presencia en la plaza do Topal. Tiene la peculiaridad de contar con una torre inacabada que guarda una curiosa leyenda, y es que las malas lenguas dicen que todo aquel que intente terminar la torre correrá un destino terrible.

Iglesia San Martiño

Si paseas por la Noia más medieval no puedes olvidarte de sus tres antiguos hospitales, Hospital Santo, Hospital de San Lázaro y Hospital de Adentro, este último conocido también como Casa de la Gramática.

A este conjunto se suman otros lugares como el Parque de la Alameda, perfecto para recargar fuerzas y seguir tu visita por Noia. Cuenta con una gran variedad de cafeterías y zonas infantiles escondidas entre la vegetación que rodea sus jardines.

A Ponte Nafonso con casi 270 metros

Puente medieval de Ponte Nafonso, entre Outes y Noia. Shutterstock

A Ponte Nafonso es uno de los puentes medievales más largos de Galicia con sus casi 270 metros de longitud. Se trata de un puente de piedra que cruza el río Tambre y conecta los municipios de Outes y Noia, convirtiéndose en un completo símbolo histórico de unión entre ambas orillas.

Originalmente tenía 27 arcos y hoy conserva unos 20 tras reformas posteriores, especialmente en el siglo XIX. Se cree que se construyó probablemente en el siglo XII, durante el reinado de Alfonso IX, de ahí su nombre, con el objetivo de facilitar el paso de personas y mercancías donde antes se cruzaba en barca.