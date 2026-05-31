Esta es la playa gallega con el agua por encima de los 20 ºC en verano: un paraíso con dunas naturales

La mejor época del año huele a mar y sabe a helado. La temporada estival está a la vuelta de la esquina, pero las escapadas a la playa ya han comenzado con la subida de las temperaturas y el aumento de las horas de sol.

En Galicia, con cientos de kilómetros de costa, lo difícil no es encontrar una playa, sino decidirse por una. El agua suele ser bastante fría, aunque no en todos los arenales ocurre lo mismo, ya que algunos superan los 20 ºC en los meses más calurosos del año.

Aguas a 20 ºC en verano y un entorno natural único

Playa de Area, en Viviero Shutterstock

El baño es casi un deporte para valientes en Galicia, pero A Mariña Lucense esconde algunas de las playas con el agua más templada de la Comunidad. Sin ir más lejos, la playa de Area, en Viveiro (Lugo), es considerada una de las más cálidas.

Con más de un kilómetro de longitud y arena blanca final, la playa de Area es uno de los arenales más destacados de la costa del Mar Cantábrico. Ofrece un entorno natural de gran belleza, rodeado de dunas y vegetación al pie del monte Faro, y aguas a más de 20 ºC en verano.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se registró alrededor de 20 ºC durante el mes de junio de 2023, lo que hace que muchos consideren este arenal como una especie de "Mediterráneo gallego", galardonado con la Bandera Azul y la Q de Calidad.

Aunque las Rías Baixas son el destino veraniego por excelencia en Galicia, la playa de Area ofrece una temperatura del agua especialmente agradable para el baño. Además, gracias a su orientación no sufre oleaje, convirtiéndola en una playa de aguas tranquilas.

El arenal dispone de todo tipo de servicios: duchas y lavapiés, socorristas en temporada, aparcamiento cercano, aseos, y bares y restaurantes. A la derecha de la playa se encuentran dos pequeñas calas menos concurridas.

Otros arenales para este verano 2026

Pero más allá de la playa de Area, en A Mariña Lucense se esconden otras playas con la temperatura del mar más caliente o, al menos, más suave en verano, como O Torno, en Cervo; Xilloi, en O Vicedo; A Rapadoira, en Foz; Esteiro, en Xove, y Lóngora, en Barreiros.

Estos son algunos de los arenales más repetidos en rankings que hablan sobre las aguas más cálidas de Galicia, mientras que las aguas de la costa de A Coruña registran los valores más bajos de la Comunidad.

Playa de Rodas Shutterstock

No obstante, el agua más fría está en las islas Cíes, donde la temperatura ronda los 16-17 ºC. "Factores como la latitud, la distancia con respecto al ecuador y la época del año determinan la presencia de corrientes oceánicas juegan un papel fundamental en la temperatura del agua", informa el portal meteorológico Eltiempo.es.