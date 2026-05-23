La playa de interior del pueblo con uno de los mejores quesos de España: tiene merendero y parque infantil

El verano parece haber llegado de forma anticipada a Galicia. La subida de las temperaturas, junto con el mayor número de horas de sol, es la combinación perfecta para disfrutar de una mini escapada de fin de semana.

La playa es, sin duda, una apuesta segura. Pero para quienes no puedan desplazarse hasta la costa, el interior de Galicia esconde auténticos rincones de verano, como la playa fluvial de Ribadiso.

Un rincón donde escapar del calor

Área recreativa de Ribadiso Concello de Arzúa

Situada en el municipio de Arzúa, conocido como el paraíso de los quesos gallegos, la playa fluvial de Ribadiso se presenta como un espacio natural perfecto para el descanso, la desconexión y el contacto con la naturaleza.

El recinto cuenta con diversas zonas de esparcimiento: un merendero con varias mesas y barbacoas, pistas polideportivas y un parque infantil para el disfrute de los más pequeños de la casa.

Asimismo, existe un gran número de pequeños puentes por encima del río Iso que crean un hermoso paisaje.

Puente y zona de picnic del área recreativa de Ribadiso Concello de Arzúa

Cuando el calor aprieta, la playa fluvial de Ribadiso se convierte en un lugar perfecto para refrescarse. El espacio cuenta con dos accesos al río: uno consiste en unas escaleras y otro en un semicírculo de tierra y hierba en pendiente, cerrado por un pequeño muro de mampostería.

"Es un lugar muy bonito donde puedes hacer un picnic o simplemente pasar la tarde tirado en una toalla. Si te gusta la naturaleza, sin lugar a dudas, es un sitio donde puedes disfrutar de ella", señala una de las reseñas sobre la playa fluvial de Ribadiso.

Otras opiniones, sin embargo, apuntan a la abundante vegetación en la zona de baño. "No la veo limpia como para bañarse".

La playa fluvial es uno de los puntos de referencia incluidos dentro de la Ruta 'Val do Iso', promovida por el Concello de Arzúa. Esta senda circular ofrece dos opciones de ruta a orillas del río Iso: el recorrido principal tiene unos 8,5 kilómetros y una alternativa más corta de 4 km.

Cómo llegar

Llegar a la playa fluvial de Ribadiso es muy fácil. Desde Arzúa, basta con tomar la carretera N-456 durante 3,5 kilómetros en dirección A Portela y tomar el desvío hacia la izquierda una vez que hayamos dejado atrás el albergue Milpés.

Aunque el recinto dispone de zona de picnic y barbacoas, en los alrededores también hay opciones para comer, como Mesón Ribadiso. Muy cerca se encuentra además el bar Manuel.