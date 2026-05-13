El pueblo de 28 habitantes ideal para recorrer a pie y disfrutar de vinos exquisitos entre viñedos en terrazas

Galicia alberga cientos de pueblos de gran encanto. Dependiendo del tipo de experiencia que busque el turista, puede optar por pueblos con encanto marinero, como Combarro (Pontevedra), o por localidades con un cuidado casco histórico, como Allariz (Ourense).

Para iniciarse en la cultura del vino, Belesar (Lugo) es un destino perfecto, ya que, precisamente, este fin de semana celebra su Feria del Vino y la Cereza, una cita con 20 años de historia y marcada en rojo en el calendario festivo gallego.

Celebra una fiesta conjunta dedicada al vino y a la cereza

Pueblo de Belesar Shutterstock

San Bartolomeu de Belesar es considerado una auténtica joya en plena Ribeira Sacra. Entre los bancales del cultivo de la vid y las aguas del río Miño, esta aldea de apenas 28 habitantes destaca por la belleza única de su paisaje.

Desde su embarcadero parten distintas rutas fluviales que permiten descubrir el cultivo de la vid y los encantos de una tierra donde también tiene gran tradición la producción de cereza, cuya temporada se extiende de mayo a finales de julio.

De ahí que Belesar celebre una fiesta conjunta dedicada al vino y a la cereza que, precisamente, tendrá lugar este próximo fin de semana. La XX edición de la Feria del Vino y de la Cereza se desarrollará durante el sábado 16 y el domingo 17 con una completa programación festiva.

Cientos de personas acuden cada año a disfrutar de vinos exquisitos entre viñedos en terrazas y a degustar las afamadas cerezas de la zona. Se estima que solamente en Chantada hay más de 6.000 cerezos.

Además de la venta de cerezas y degustación del vino, el programa de la feria suele incluir actividades complementarias como la música en directo, puestos de comida o su clásico certamen de aturuxos, donde los vecinos de ambas orillas del Miño compiten.

En esta ocasión, la Feria del Vino y de la Cereza de Belesar contará con las actuaciones de los grupos Castro-Candad, En clave de ti y Son de Festa. Además, el pregón de fiestas correrá a cargo de Anxo González Guerra.

Para que los asistentes no se pierdan ningún detalle, a continuación presentamos el programa de fiestas organizado por días:

Sábado, 16 de mayo

A las 11:30 horas: Actuación del grupo Castro-Candad

Actuación del grupo Castro-Candad A las 13:00 horas: Inauguración de la feria y pregón a cargo de Anxo González Guerra

Inauguración de la feria y pregón a cargo de Anxo González Guerra A las 14:00 horas: Sesión vermú a cargo de En clave de ti

Sesión vermú a cargo de En clave de ti A las 20:00 horas: Fiesta verbena a cargo de En clave de ti

Domingo, 17 de mayo