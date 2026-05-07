El pueblo medieval ideal para una escapada: con un balneario 4 estrellas y aguas termales para aliviar dolores

La rutina puede llegar a ser estresante, pero el fin de semana es el momento ideal para recargar energías y cuidar de nuestro bienestar físico y mental.

Para aprovecharlo al máximo, una mini escapada es el plan perfecto, especialmente si está enfocada en balnearios donde relajarse y aliviar dolores.

Balneario 4 estrellas y aguas termales para aliviar dolores

Balneario de Pantón (Lugo) Iberik Hoteles

Galicia posee una gran tradición termal que viene de lejos. De hecho, es una de las comunidades autónomas más ricas en balnearios y fuentes termales.

Entre las opciones disponibles, el hotel Iberik Augas Santas Balneario & Golf, en Pantón (Lugo), alberga una espectacular zona termal con aguas sulfuradas bicarbonatadas sódicas, indicadas para procesos reumatológicos, dermatológicos y respiratorios.

El circuito termal se distribuye en distintas instalaciones diseñadas para ofrecer una experiencia de relajación profunda. Además, resulta especialmente beneficioso para personas con afecciones como el asma, eccema crónico, psoriasis o procesos reumáticos crónicos.

En este sentido, la piscina activa, camas y asientos de hidromasaje sirven para trabajar la musculatura de la espalda y piernas, mientras que las mini piscinas de hidromasaje con burbujas resultan perfectas para relajarse.

En pleno corazón de la Ribeira Sacra, el complejo termal dispone de aguas mineromedicinales del propio manantial Augas Santas. Cada piscina está destinada a un tipo de uso y actividad distinta, por eso cada una tiene una temperatura diferente, entre 20 y 36ºC.

El balneario ofrece además zonas de aguas exteriores y un complejo turístico formado por un hotel de 4 estrellas con 118 habitaciones y un campo de golf de 18 hoyos. También cuenta con restaurantes, cafetería y salones para eventos o celebraciones.

Un municipio con un pasado alucinante

Fervenza de Augacaída. Foto: Concello de Pantón

Así pues, Pantón, con apenas 2.300 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esconde uno de los balnearios más destacados del sur de la provincia de Lugo.

Aprovechando la visita a esta zona, también merece la pena acercarse al Monasterio de Ferreira de Pantón, fundado en el siglo X y considerado el único cenobio cisterciense femenino de la Ribeira Sacra en el que aún se mantiene la vida monástica.

Muy cerca del monasterio se encuentra el Castillo de Maside. Esta fortaleza medieval, cuya construcción original data del siglo XI, está vinculada a las familias Arias de Maside y a los Condes de Lemos.

La capilla de Augas Santas también resulta de interés. De hecho, es uno de los lugares de culto más famosos y misteriosos de Pantón. Según cuenta la leyenda, se cree que las aguas de una fuente cercana tienen poderes casi mágicos.

En último lugar, y no por eso menos importante, la fervenza de Augacaída es un salto de unos 40 metros de altura que se encuentra muy cerca de la desembocadura del río Miño. El acceso se puede realizar a través de una ruta de senderismo o en zodiac.