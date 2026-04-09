El pueblo medieval y marinero Conjunto Histórico-Artístico con mucho encanto: ideal para recorrer a pie

La cantidad de rincones que alberga Galicia es incontable. A lo largo y ancho del territorio puedes encontrarte con villas marineras o medievales que sorprenden por su indudable belleza, pero también por su cultura y su historia, que se remonta miles y miles de años hasta llegar a lo que son hoy en día.

Una de las villas que destaca por su pasado medieval, y también por ser una localidad marinera con gran tradición pesquera, es Muros (A Coruña), uno de los pueblos más bonitos de toda Galicia. Su belleza, tranquilidad y sus múltiples atractivos lo posicionan como uno de los lugares más bonitos de la comunidad y de toda España.

El encanto medieval de Muros

Panorámica de Muros, A Coruña Shutterstock

La villa histórica de Muros fue fundada en el siglo XIII por el rey Sancho IV de Castilla. Hoy destaca como uno de los conjuntos medievales mejor conservados de Galicia. Declarada Conjunto Monumental Histórico-Artístico en 1970, gran parte del pueblo conforma un casco histórico digno de descubrir.

Pasear por Muros es descubrir un paisaje lleno de encanto, con casas de piedra con soportales, balconadas de hierro forjado y galerías acristaladas incorporadas en el siglo XIX. Bajo estos soportales, antiguamente los marineros arreglaban sus herramientas de pesca, reflejando la profunda tradición marinera de la villa.

Una de las visitas obligadas es la Praza da Pescadería Vella, hoy un animado punto de encuentro para disfrutar de vinos y tapas, o la Praza do Cristo, presidida por un cruceiro coronado con la imagen de Cristo. También destacan espacios como O Curro da Praza y la Praza de Santa Rosa, además de edificios singulares como la Casa Consistorial o el Mercado de Abastos.

Praza do Curro

La huella religiosa también es notable en Muros, con construcciones como la antigua Colegiata de Santa María, el Santuario da Virxe do Camiño y la Igrexa do Carme, situadas en distintos puntos del municipio. Lugares como el Arco de Don Diego, vinculado a un personaje ilustre del siglo XV que fundó el Hospitalillo de la Trinidad, completan el rico patrimonio histórico y cultural de esta villa marinera única.

Villa marinera con gran tradición pesquera

Muros, A Coruña Shutterstock

Muros mantiene una profunda conexión con el mar, que ha marcado su identidad, su economía y su forma de vida durante siglos. Uno de los espacios que mejor refleja esta relación es su paseo marítimo, que recorre la costa desde el puerto hasta la parroquia de Serres, ofreciendo vistas privilegiadas de la ría.

A lo largo del recorrido se encuentra la escultura de A Vella, obra de Ramón Conde, un emotivo homenaje a las mujeres que esperaban en tierra y a las vidas perdidas en el mar.

El puerto de Muros es otro de sus grandes pilares. Acoge numerosas embarcaciones de arrastre, palangreros y barcos de bajura, reflejando la intensa actividad pesquera de la localidad. Su lonja es una de las más destacadas de la costa entre A Coruña y Ribeira, con productos de calidad que abastecen la gastronomía local.