Naturaleza y conexión en la costa de Razo: así es la escapada de Semana Santa en Espazo Nature

La Semana Santa es el momento perfecto para hacer una pausa y cambiar de ritmo. Y si hay un lugar donde esa desconexión se convierte en una experiencia completa, ese es Espazo Nature, en plena costa de Razo

Más que un alojamiento, Espazo Nature es un destino en sí mismo. Un espacio pensado para quienes buscan naturaleza, confort y experiencias sin tener que renunciar a nada.

Ubicado en el corazón de la Costa da Morte, el complejo se abre a la playa de Razo, una de las más amplias y espectaculares de Galicia. En primavera, este entorno muestra su mejor versión: menos masificado, con temperaturas suaves y una calma que invita tanto al descanso como a la actividad al aire libre.

Uno de los grandes atractivos de Espazo Nature es su capacidad para adaptarse a cada viajero. Aquí, cada estancia puede ser diferente. Para quienes buscan movimiento, el entorno ofrece experiencias como surf en una de las playas de referencia en Galicia, rutas en bicicleta eléctrica o paseos a caballo. Para quienes prefieren bajar el ritmo, el complejo propone también actividades de bienestar como masajes o su nuevo programa antiestrés, desarrollado en colaboración con el balneario termal de Carballo.

Este programa está diseñado para favorecer la relajación, reducir el estrés y mejorar el bienestar general, combinando baño de hidromasaje o piscina termal, técnicas de presión como el chorro o la ducha circular, y un masaje relajante en zona lumbar o piernas. Una propuesta que, además, no depende de la climatología y completa la experiencia en cualquier momento del año.

Además, durante el mes de abril, Espazo Nature amplía su programación con experiencias puntuales pensadas para seguir conectando con uno mismo y con el entorno. Entre ellas, destaca el Retiro Blue Pause by Laura Borges (17-19 de abril), una invitación a parar, respirar y reconectar a través del movimiento y la presencia. También el Taller de Joyas (25 de abril), una propuesta que combina creatividad, naturaleza y conciencia para crear una pieza única con tus propias manos.

Todo ello en un mismo espacio, sin necesidad de desplazamientos y con la naturaleza como hilo conductor.

Desde cabañas hasta villas ecosostenibles

Espazo Nature ofrece una amplia variedad de alojamientos que combinan diseño, sostenibilidad y confort.

Desde la amplitud y versatilidad de la Gran Villa, con capacidad para hasta seis personas y piscina climatizada privada, hasta las acogedoras villas y cabañas, pensadas para parejas o pequeños grupos, cada opción está concebida para integrarse en el paisaje y favorecer la conexión con el entorno.

También destaca el glamping, una alternativa diferente que permite disfrutar de la naturaleza con todas las comodidades de un alojamiento.

Interior de las villas de Espazo Nature. Cedida

Gastronomía con identidad propia

La propuesta de Espazo Gastro se basa en una idea sencilla pero bien ejecutada: producto local, recetas elaboradas con mimo y una cocina que respeta su origen sin renunciar a un enfoque actual. La carta recorre la despensa gallega con platos reconocibles, bien trabajados y pensados para disfrutar sin artificios.

Si hay una sección que define especialmente la personalidad del restaurante, esa es la de los arroces. Convertidos en uno de sus grandes reclamos, reflejan ese equilibrio entre tradición y cuidado por el detalle que marca toda la experiencia gastronómica del espacio.

Un destino que lo reúne todo

Espazo Nature no es solo un lugar donde alojarse, sino un espacio pensado para disfrutar sin prisas. Naturaleza, bienestar, gastronomía y actividades se integran en una propuesta coherente que invita a parar y reconectar.

Desde su apertura en 2024, el complejo se ha consolidado como un referente de turismo sostenible en Galicia, contribuyendo además a la dinamización del entorno local. Una escapada diferente en la que cada detalle está pensado para que, durante unos días, lo importante sea simplemente estar.