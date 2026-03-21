Una gran aventura romántica tras la boda: Las lunas de miel a medida de Ikigai Viajes y Bodas

Ikigai Viajes y Bodas diseña lunas de miel personalizadas para parejas que buscan vivir experiencias únicas que conviertan el viaje de novios en el primer gran recuerdo de su nueva vida juntos

Cuando se apagan las luces y queda atrás la emoción de la boda, empieza un viaje más íntimo: la luna de miel. Un viaje que ya no se entiende solo como una escapada, sino como una experiencia única, diseñada para reflejar la esencia de quienes la viven.

Bajo esta filosofía nace Ikigai Viajes y Bodas, una agencia creada en noviembre de 2025 y ubicada en A Coruña, que trabaja con parejas de toda España diseñando lunas de miel completamente personalizadas. Detrás del proyecto está María, una profesional con años de experiencia como wedding planner.

"El origen de Ikigai nace de la unión de mis dos pasiones: las bodas y los viajes que marcan momentos únicos en la vida" María, fundadora de Ikigai Viajes y Bodas.

Su trayectoria en el sector nupcial fue, precisamente, el punto de partida: "Mis parejas empezaron a demandarme que les ayudara también en la organización de su luna de miel y entendí que la experiencia de una boda no termina cuando se apagan las luces". Esa visión la llevó a formarse en turismo y a crear una agencia inspirada en el concepto japonés ikigai - aquello que da sentido y felicidad a la vida -, apostando por diseñar viajes pensados como una prolongación de la boda.

María, fundadora de Ikigai Viajes y Bodas. Cedida

Viajar desde la emoción

En un contexto en el que las parejas buscan diferenciarse y vivir experiencias auténticas, la forma de viajar también ha cambiado. "Sin duda, ahora se quiere enfocar el viaje más a experiencias", señala. A esto se suma la influencia creciente de las redes sociales: "Cada vez se busca todo más personalizado y también se basan mucho en lo que ven en Instagram o TikTok".

Frente a esta tendencia, Ikigai Viajes y Bodas apuesta por ir un paso más allá de lo visual y construir viajes que conecten con la historia de cada pareja. "No empiezo por catálogos, sino por conversaciones. Me interesa saber cómo son, cuál es su historia, cómo han sido sus viajes anteriores y qué es lo que realmente les emociona".

Ese proceso permite diseñar itinerarios a medida, donde cada detalle tiene un sentido. "Así creamos lunas de miel inolvidables y recuerdos emocionales únicos", resume.

Equipo de Ikigai Viajes y Bodas. Cedida

Destinos que inspiran y combinaciones a medida

Aunque cada viaje es diferente, existen algunas tendencias claras en las preferencias de las parejas. Entre los destinos más solicitados destacan combinaciones que mezclan cultura, aventura y descanso.

Japón y Maldivas se posiciona como una de las opciones estrella, al igual que los safaris en Tanzania combinados con Seychelles. También destacan destinos como la Polinesia Francesa o Bali, que continúan atrayendo a quienes buscan paisajes espectaculares y experiencias únicas.

"El objetivo es encontrar el equilibrio perfecto entre lo que la pareja sueña y lo que realmente les va a hacer disfrutar", explica. En este sentido, la combinación de varios destinos permite crear viajes más completos y memorables.

Polinesia Francesa. Shutterstock

Experiencias que marcan la diferencia

Más allá del destino, el valor añadido está en los detalles. En Ikigai Viajes y Bodas no solo se gestionan vuelos y alojamientos, sino que se diseñan experiencias pensadas para sorprender.

Un ejemplo de ello es una luna de miel muy especial que María recuerda haber diseñado: un viaje que combinó Japón y Maldivas. La pareja comenzó su aventura en ciudades como Tokio y Kioto, donde pudo sumergirse en la cultura local, visitar templos históricos y descubrir la gastronomía japonesa, incluso participando en una experiencia culinaria en la que cocinaron y degustaron sus propios platos. Tras esta primera parte más cultural y dinámica, el viaje continuó en Maldivas, donde se alojaron en una villa sobre el agua rodeada de aguas cristalinas. Allí disfrutaron de días de descanso, cenas privadas frente al mar y experiencias como un crucero al atardecer. “Fue una mezcla perfecta entre modernidad, tradición y relax”, resume.

Un servicio completo y cercano

El acompañamiento es otro de los pilares del proyecto. Después de meses organizando una boda, muchas parejas buscan delegar completamente la planificación de su luna de miel. "Sabemos que lo último que quieren es preocuparse por buscar vuelos o diseñar rutas. Por eso nos encargamos de todo", explica. Este servicio integral incluye asesoramiento previo, diseño del viaje y apoyo durante la estancia, lo que aporta tranquilidad y confianza.

"No empiezo por catálogos, sino por conversaciones. Me interesa saber cómo son, cuál es su historia, cómo han sido sus viajes anteriores y qué es lo que realmente les emociona" María, fundadora de Ikigai Viajes y Bodas.

El presupuesto medio de estas experiencias se sitúa entre los 4.000 y los 5.000 euros por persona, aunque cada propuesta se adapta a las necesidades y expectativas de cada pareja. Precisamente, el trato cercano es uno de los aspectos más valorados por sus clientes. "Valoran mucho la sinceridad sobre los destinos, tanto lo bueno como lo malo, y el acompañamiento en todo el proceso, tanto en la organización como en destino".

El primer recuerdo de una nueva etapa

Más allá de cifras o destinos, la filosofía de Ikigai Viajes y Bodas pone el foco en el significado del viaje. La luna de miel no es solo un desplazamiento, sino el primer gran recuerdo compartido tras la boda.

Por eso, el consejo que ofrece a las parejas es claro: "Que empiecen pensando en cómo quieren sentirse en ese viaje más que en el destino". También recomienda no dejar la planificación para el último momento y buscar el equilibrio entre actividad y descanso.

"Lo importante es convertirlo en algo suyo", concluye. Porque, al final, de eso se trata: de empezar una nueva etapa con una experiencia que esté a la altura de la historia que la precede.