Eurostars Gran Hotel la Toja: Bienvenido a tu Isla del Bienestar

En la ría de Arousa, la Illa da Toxa invita a relajarse entre historia, naturaleza y aguas termales. El Eurostars Gran Hotel La Toja transforma cada estancia en una escapada de lujo con vistas al mar

En plena ría de Arousa, unida al continente por un puente centenario, la Illa da Toxa se presenta como un oasis de bienestar y serenidad. Rodeada de aguas atlánticas en una atmósfera de calma inalterable, esta pequeña isla gallega es un símbolo del termalismo en España que alberga el Eurostars Gran Hotel La Toja, un establecimiento histórico que ha convertido el cuidado de cuerpo y mente en todo un arte.

Una joya centenaria frente al mar

El Eurostars Gran Hotel La Toja no es un hotel más. Inaugurado en 1907, fue el primer cinco estrellas de Galicia y un pionero del turismo de bienestar en el país. Por sus salones han pasado desde reyes y jefes de Estado hasta escritores, artistas y científicos, todos atraídos por la elegancia de sus instalaciones, la belleza natural de su entorno y las propiedades curativas de las aguas mineromedicinales que brotan en la isla. Su historia está íntimamente ligada a la Belle Époque, una época en la que La Toja era sinónimo de modernidad, lujo y exclusivas vacaciones.

Spa del Eurostars Gran Hotel La Toja. Cedida

El edificio, de líneas clásicas y elegancia atemporal, ha sabido conservar el carácter señorial de sus orígenes. La rehabilitación respetuosa con su identidad ha mantenido elementos originales como su imponente escalera de mármol, los techos altos y los amplios ventanales que se abren al mar. Alojarse aquí es revivir la atmósfera de otra época, en un entorno donde el tiempo parece haberse detenido.

Habitación del Eurostars Gran Hotel La Toja. Cedida

La Isla del Bienestar

Esta Isla del Bienestar es famosa por sus lodos y aguas termales, utilizadas desde hace más de un siglo con fines terapéuticos. El spa del Eurostars Gran Hotel La Toja es el gran legado de esta tradición. Equipado con modernas instalaciones, ofrece circuitos termales, tratamientos de estética y programas personalizados que combinan salud, descanso y placer.

Pero el bienestar va más allá del spa. Los jardines del hotel, cuidados con mimo, invitan al paseo y a la contemplación. El entorno natural de la isla, con sus pinares, su capilla revestida de conchas y sus vistas abiertas a la ría, crean un escenario de postal.

Entorno del Eurostars Gran Hotel La Toja. Cedida

Un destino para saborear Galicia

Además de un templo del descanso, el Eurostars Gran Hotel La Toja es una puerta abierta para descubrir la auténtica esencia gallega. Su restaurante propone una carta basada en el producto local, donde el marisco gallego y los vinos de la tierra son protagonistas. Además, gracias a su ubicación, permite explorar lugares tan emblemáticos como O Grove, la playa de A Lanzada o la Ruta da Pedra e da Auga.

La Illa da Toxa no necesita artificios. Su belleza tranquila, su legado termal y el carisma centenario de su hotel más emblemático convierten a esta isla en un destino único. Un lugar donde cuerpo y alma encuentran refugio, y donde cada visita deja huella.