Cinco desayunos irresistibles por los que vale la pena quedarse a dormir en Galicia

No hace falta viajar muy lejos para descubrir desayunos que justifican quedarse a dormir. En Galicia, entre costa, ciudades históricas y entornos rurales, hay hoteles donde el desayuno no es solo una comida: es un momento para relajarse, saborear productos locales y comenzar el día con la mejor de las energías. Panes artesanales, repostería casera, productos de la huerta y una presentación cuidada hacen que, a veces, incluso madrugar apetezca.

Cada uno de estos hoteles ofrece su propia propuesta: algunos combinan vistas al mar con elaboraciones gourmet, otros trasladan la experiencia de restaurante de autor al desayuno de la habitación, y otros convierten un momento cotidiano en una experiencia boutique inolvidable. Te invitamos a descubrir cinco opciones distintas para que el desayuno sea una de las grandes razones por las que hacer check in en una habitación... ¡Aunque en algunos puedes reservar mesa sin estar alojado!

Hotel Gaio 7

Desayuno del Hotel Gaio 7. Cedida

Hotel Gaio 7 es un hotel boutique ubicado en Santiago que posee unas vistas privilegiadas a la Catedral y que combina la cercanía urbana con un espacio íntimo. Entre otros muchos servicios, Gaio 7 ofrece un desayuno que se distingue por la calidad de los productos: diferentes tipos de panes, mermeladas, zumo recién exprimido, surtido de embutidos, fruta fresca, bollería recién hecha... El servicio es cercano y personalizado, y el ambiente del hotel invita a disfrutar de las mañanas con calma. Perfecto para quienes quieren experimentar un desayuno elegante antes de salir a pasear por la alameda.

Hotel Balarés

Desayuno del Hotel Balarés. Cedida

En la pequeña localidad de Ponteceso, el Hotel Balarés se ha ganado fama por su desayuno, reconocido como uno de los mejores de España en 2026. Aquí no hay buffets masivos: cada mañana se sirve fruta fresca, bollería y panes artesanales, quesos gallegos y elaboraciones hechas al momento, como tortillas o filloas, siempre con productos de proximidad. El desayuno se disfruta en un salón luminoso con vistas al Atlántico, convirtiendo cada mañana en una experiencia gastronómica y contemplativa.

Casa Beatnik Country House

Desayuno en Casa Beatnik. Cedida

Ubicado a unos 20 minutos de la capital gallega, este hotel boutique redefine la estancia rural con un enfoque de lujo contemporáneo. Instalado en una casa señorial restaurada rodeada viñedos y espacios tranquilos, uno de sus grandes atractivos es la oferta de gastronómica en sus dos restaurantes. Estés alojado o no, puedes disfrutar de su desayuno - yogur gallego con granola, jamón ibérico con tomate fresco rallado, tostadas de pan artesano, zumo de los naranjos de la finca... - y también de su brunch los domingos: pancakes con frutos rojos, bogavante frito con patata y huevos, waffles de pollo frito con sirope de arce, tiramisú clásico... y mucho más.

Torre do Río

Desayuno de Torre do Río. Cedida

En un edificio rehabilitado del siglo XVIII, Torre do Río ofrece una experiencia rural de lujo que combina historia, naturaleza y confort. Su piscina ubicada bajo una cascada, los extensos jardines llenos de vegetación y flores, y las habitaciones señoriales y los extensos jardines llenos de vegetación y flores que rodean la propiedad son, junto con la piscina, los grandes atractivos. ¿Y qué hay del desayuno? Panes y bollería casera, mermeladas locales, huevos frescos y embutidos artesanales de la comarca se sirven con cariño, convirtiendo cada mañana en un momento gourmet auténtico. Situado en el interior de Pontevedra, aquí podrás empezar el día desayunando en medio de la tranquilidad y belleza del paisaje gallego.

Retiro da Costiña

Desayuno gastronómico Retiro da Costiña. Cedida

En Santa Comba, Retiro da Costiña ofrece un desayuno que es toda una experiencia gourmet. Creado por el chef Manuel Costiña, con trayectoria de más de 85 años y vinculado a su restaurante con dos Estrellas Michelin, el desayuno combina tradición y sofisticación. Los huéspedes disfrutan de tostadas artesanas, mermeladas y quesos locales, frutas de temporada, lomo ibérico y elaboraciones al momento, todo servido en un entorno natural entre villas con encanto. Cafés de especialidad, infusiones y opciones como champagne elevan la experiencia. Cada detalle está pensado para convertir la primera comida del día en un ritual gastronómico único.