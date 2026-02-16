El monasterio gallego en plena naturaleza que debes visitar al menos una vez en la vida: se remonta al siglo X

Galicia es un auténtico paraíso donde la historia y la naturaleza se unen creando lugares mágicos que ofrecen experiencias únicas a todos quienes la visitan. Esta comunidad destaca especialmente por sus impresionantes bosques, cuyos colores se deben al clima atlántico. Lo más sorprendente es que, entre estos bosques, se esconden verdaderas joyas históricas que no puedes dejar de visitar.

Una de estas joyas patrimoniales es el Mosteiro de San Xoán de Caaveiro, ubicado entre los ríos Eume y Sesín, en pleno Parque Natural de las Fragas do Eume. Se trata de un cenobio cisterciense cuyo origen se remonta al siglo X y que ha experimentado diversas intervenciones a lo largo de su historia.

Histórico Monasterio en las Fragas do Eume

Mosteiro de San Xoán de Caaveiro entre naturaleza Shutterstock

El origen del Mosteiro de San Xoán de Caaveiro se remonta al siglo X, con referencias a la vida monástica y su vinculación con San Rosendo. A lo largo de los siglos, el monasterio pasó por distintas órdenes religiosas, incluyendo la de San Bieito y los coengos regulares de San Agustín, y sufrió importantes reformas tras ataques y cambios históricos.

La estructura actual refleja principalmente el barroco de los siglos XVI y XVII, aunque todavía conserva vestigios románicos de sus primeras construcciones.

El conjunto original incluía la iglesia principal, la iglesia de Santa Isabel, celdas, cabildo, sacristía, pozo, almacenes, archivo y campanario. Hoy, sus ruinas permiten contemplar un pasado de esplendor y vida monástica, con claustros, retablos y fachadas de granito y pizarra que impresionan a cualquiera que lo visite.

Además de su valor histórico, Caaveiro está rodeado de un entorno natural privilegiado, lo que lo convierte en un lugar único donde historia y naturaleza se mezclan, ofreciendo a quienes lo visitan una experiencia paisajística inolvidable.

El entorno del Monasterio de Caaveiro

Monasterio de Caaveiro, en las Fragas do Eume Shutterstock

El Monasterio de San Xoán de Caaveiro se encuentra en el corazón del Parque Natural de las Fragas do Eume, uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa. Este entorno privilegiado, con más de 9.000 hectáreas de vegetación y biodiversidad, ofrece una experiencia única de conexión con la naturaleza gallega.

Aquí puedes disfrutar de paisajes impresionantes caminando junto al río Eume y entre árboles centenarios que rodean al monasterio. Aunque el cenobio se encuentra en ruinas, su arquitectura sigue destacando, especialmente la iglesia, que refleja siglos de historia.

La combinación de patrimonio histórico y riqueza natural convierte a Caaveiro en un destino ideal para una escapada en esta época del año, ya que gracias a las lluvias presenta un color mucho más vivo y la niebla le otorga un toque diferente.

Pasear por sus senderos y contemplar las vistas panorámicas permite experimentar la armonía entre la naturaleza y la historia, haciendo de este lugar un sitio mágico y digno de visitar.