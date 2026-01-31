Todo lo que tienes que saber sobre la llegada de la Guía Macarfi a Galicia

Uno de los grandes referentes de la recomendación gastronómica en España incorpora por primera vez a Galicia en su edición de 2026, reconociendo el peso de su cocina, su producto y el talento de sus restaurantes dentro del panorama nacional

La Guía Macarfi, uno de los grandes referentes de la recomendación gastronómica en España, incorpora por primera vez a Galicia en su edición de 2026, una llegada especialmente significativa para una comunidad donde la cocina, el producto y el restaurante forman parte de su identidad cultural y turística.

Al frente de este desembarco está Lorena Chousa, directora territorial de Macarfi en Galicia y una apasionada de la gastronomía, que hoy forma parte de un proyecto que reúne miles de miradas expertas para señalar dónde merece la pena sentarse a la mesa.

Para quien todavía no la conoce, ¿Qué es exactamente la Guía Macarfi y qué la diferencia de otras guías gastronómicas?

La Guía Macarfi nació en Barcelona en 2015 casi como un hobby de su fundador, Manuel Carreras Fisas, un enamorado de la gastronomía. De hecho, el nombre Macarfi surge de las iniciales de su nombre. El proyecto se inspira en la histórica guía gastronómica neoyorquina Zagat, especialmente en su formato físico y en su forma de valorar los restaurantes desde una mirada colectiva.

Con el tiempo, ese proyecto personal fue creciendo hasta convertirse en una guía gastronómica de referencia a nivel nacional. Macarfi es una guía transversal, pensada para encontrar el restaurante perfecto para cada ocasión. Porque no todos los días se va a un restaurante de alta cocina: en la guía cabe desde un sitio sencillo donde tomarse un buen pulpo o una tortilla espectacular, hasta un restaurante de alta gastronomía galardonado. Esa amplitud de miras es una de las grandes diferencias frente a otras guías.

¿Qué tipo de restaurantes recoge la guía y bajo qué criterios?

Macarfi recoge todo tipo de restaurantes, siempre que la experiencia merezca la pena. El criterio número uno es siempre la comida. A partir de ahí, también se valoran la decoración, el servicio y el precio.

Un local puede ser sencillo en decoración y estar en la guía si tiene encanto, buen producto y una cocina honesta. Si es uno de esos sitios a los que vuelves porque comes muy bien, tiene todo el sentido que esté en Macarfi.

Uno de los rasgos distintivos de Macarfi es su sistema de valoración basado en embajadores/as. ¿Cómo funciona exactamente?

Macarfi se construye gracias a una red de más de 2.000 embajadores repartidos por todo el país. Son personas con criterio gastronómico, a las que les gusta comer bien, descubrir restaurantes nuevos y compartir su experiencia.

Cualquiera que tenga sensibilidad gastronómica y ganas de participar puede convertirse en embajador. Es una figura totalmente altruista. Los embajadores envían sus reseñas y el equipo Macarfi se encarga de analizarlas y fusionarlas en una valoración única, ponderada y realista. Las personas interesadas pueden hacerse embajadoras a través de: https://macarfi.com/es/embajadores

¿Qué aporta este modelo frente a las valoraciones de críticos tradicionales o plataformas de reseñas?

Aporta independencia, pluralidad y credibilidad. En Macarfi no dependemos de una sola opinión, pero tampoco de valoraciones anónimas sin criterio. Además, es importante destacar que el equipo Macarfi paga siempre sus facturas cuando visitan un restaurante y no suelen identificarse hasta después de haber pagado. Esto garantiza una experiencia completamente real y evita cualquier trato diferencial.

Macarfi aterriza ahora en Galicia. ¿Por qué era importante que la guía incluyese nuestra comunidad?

Este año Macarfi completa su presencia en toda la España peninsular, y Galicia era una incorporación clave. Es una comunidad donde la gastronomía forma parte de la identidad y donde mucha gente se desplaza expresamente para comer bien.

Por la calidad de la materia prima, el nivel de los restaurantes y una relación calidad-precio muy reconocida, Galicia tenía que estar en la guía.

¿Qué peso tiene Galicia hoy dentro del mapa gastronómico español? ¿Crees que el talento culinario gallego está suficientemente visibilizado fuera de la comunidad?

Galicia ocupa una posición muy destacada dentro del mapa gastronómico español. Es un destino gastronómico claro, tanto a nivel nacional como internacional. Aquí se viene a comer bien, y eso es algo que el público tiene muy interiorizado.

Aun así, sigue habiendo mucho talento que merece mayor visibilidad. Macarfi puede ayudar a mostrar esa diversidad: desde proyectos consolidados hasta restaurantes menos conocidos pero con propuestas extraordinarias.

¿Qué impacto puede o se espera que tenga la entrada de Galicia en Macarfi para los restaurantes de nuestra región?

La entrada de Galicia en Macarfi supone formar parte de un escaparate nacional para amantes de la gastronomía, muchos de ellos dispuestos a hacer kilómetros para comer bien.

Además, Macarfi ofrece una plataforma digital muy potente: tanto en la web como en la app se puede filtrar por zona, tipo de cocina, presupuesto o momento. Por ejemplo, "voy a Santiago, hoy me apetece pescado y no quiero gastar más de X euros" y el usuario accederá a una selección de restaurantes que cumplen esos criterios, puede ver fotos, leer reseñas, consultar puntuaciones y acceder a sus datos (teléfono/web) para hacer la reserva. Es una herramienta muy cómoda tanto para el comensal como para los restaurantes.

¿Desde cuándo y cómo podrán las personas interesadas obtener esta guía?

El lanzamiento oficial coincidirá con la Gala Macarfi, que se celebrará el 23 de febrero en Madrid. Ese mismo día, una vez finalizada la gala, la guía será oficial y estará completamente actualizada tanto en la web como en la app, incluyendo ya todos los restaurantes de la España peninsular y, por supuesto, Galicia.

La guía en papel también podrá adquirirse a través de la web de Macarfi y en algunas librerías.

Este año la Gala Macarfi cobra especial importancia. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?

La Gala Macarfi 2026 se celebrará el 23 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Será la presentación oficial de la guía de 2026, una edición muy especial porque por primera vez estará representada toda la España peninsular.

A la gala están invitados chefs y profesionales del sector de todas las comunidades. Durante el evento se presentará la nueva guía y se dará a conocer el ranking de los 10 o 15 mejores restaurantes de cada comunidad, este número dependerá del tamaño de la población, además de otros reconocimientos como las mejores aperturas del año (Rookies) y los Top of the Tops.

El año pasado la gala se celebró en Barcelona, en la Sala La Paloma, con un éxito de asistencia y repercusión muy importante.

Esa misma noche, el 23 de febrero a las 00:00 h, una vez finalizada la gala, la guía pasa a ser oficial y se actualiza automáticamente tanto en la web como en la app. A partir de ese momento se podrán descubrir los restaurantes recomendados por Macarfi en Galicia y en toda la España peninsular.

¿Vais a celebrar la llegada a Galicia con algún tipo de presentación o evento?

La presentación oficial será la Gala Macarfi en Madrid, el 23 de febrero y más adelante, sí está previsto realizar alguna presentación en Galicia para celebrar la llegada de la guía a la comunidad.

Además de la guía, Macarfi cuenta con el Club Macarfi. ¿Qué es y qué ventajas tiene ser socio?

El Club Macarfi es una parte muy importante del proyecto. Es un club para socios pensado para quienes quieren ir un paso más allá en su relación con la gastronomía. Ofrece acceso a una tienda gourmet con productos seleccionados y, sobre todo, a experiencias gastronómicas exclusivas.

Hablamos de experiencias como cerrar restaurantes solo para socios, cenas únicas, viajes gastronómicos, visitas a bodegas, o actividades ligadas al origen del producto, como un ronqueo o una matanza tradicional. El Club Macarfi permite vivir la gastronomía de una forma más cercana, experiencial y exclusiva.

¿Cuáles son los planes a futuro de Macarfi?

Tras completar este año la España peninsular, en 2027 Macarfi dará el salto a las islas. El crecimiento siempre se plantea de forma progresiva, manteniendo el modelo basado en la mirada local, la independencia y la calidad de la información.