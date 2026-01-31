Primavera en Egipto: vuelo directo desde Santiago a El Cairo y crucero por las maravillas del Nilo

La reconocida agencia Nautalia Viajes ofrece una salida exclusiva y directa desde Santiago para recorrer los grandes tesoros que albergan las orillas del Nilo

Egipto no es solo un destino. Es un relato milenario esculpido en piedra, una civilización que sigue hablándole al mundo miles de años después y un viaje que transforma la forma de mirar la historia.

Del 22 al 29 de marzo de 2026, Nautalia Viajes lanza una propuesta única en Galicia: un viaje en grupo con guía acompañante y vuelo directo desde Santiago de Compostela para descubrir algunos de los enclaves más fascinantes del planeta en una ruta que combina El Cairo, Abu Simbel, un crucero por el Nilo y Luxor.

Se trata de una salida especial, pensada para quienes buscan algo más que una escapada convencional. No es solo turismo: es una inmersión cultural, una experiencia emocional y una oportunidad de vivir Egipto desde dentro, sin prisas, con todas las comodidades y con el respaldo de una organización experta.

Un viaje que empieza antes de despegar

La experiencia comienza en el propio aeropuerto de Santiago, donde el grupo contará con un guía acompañante de Nautalia desde el primer momento. Su presencia garantiza tranquilidad, organización y cercanía durante todo el recorrido. No se limita a coordinar horarios o resolver gestiones: acompaña, cuida, orienta y facilita cada paso, creando un ambiente de grupo agradable y seguro.

Viajar con guía desde origen permite olvidarse de los detalles prácticos y centrarse únicamente en disfrutar. El viajero no tiene que preocuparse por conexiones, traslados o imprevistos. Todo fluye, todo está previsto. Y eso, en un destino tan intenso como Egipto, marca la diferencia.

A esta comodidad se suma un valor diferencial: vuelo directo especial desde Santiago de Compostela a El Cairo, sin escalas, acercando uno de los grandes destinos del mundo al público gallego.

El Cairo por la noche. Shutterstock

El Cairo: donde todo comienza

La primera parada es El Cairo, una metrópoli vibrante donde conviven el pasado y el presente. El impacto es inmediato al llegar a la Necrópolis de Giza, hogar de las legendarias pirámides de Keops, Kefrén y Micerinos, y de la imponente Esfinge. Monumentos que desafían al tiempo y siguen despertando asombro siglo tras siglo.

El recorrido continúa en el Nuevo Gran Museo Egipcio (GEM), recientemente inaugurado, uno de los proyectos culturales más ambiciosos del mundo. Su arquitectura, su diseño y su colección, entre la que destaca el tesoro de Tutankamón, convierten la visita en una de las experiencias más memorables del viaje.

Nuevo Gran Museo Egipcio. Shutterstock

La capital egipcia se descubre también a través de su lado más humano: el barrio copto, la Ciudadela de Saladino con la Mezquita de Alabastro, y el siempre bullicioso bazar Khan el Khalili, donde los aromas, los colores y el ritmo de la ciudad envuelven al viajero.

Abu Simbel: una obra imposible

Uno de los momentos más esperados es la visita a Abu Simbel, el conjunto monumental excavado en la roca por orden de Ramsés II. Sus templos, dedicados al faraón y a la reina Nefertari, son una de las grandes joyas de la humanidad.

Más allá de su belleza, Abu Simbel impresiona por su historia: fue trasladado piedra a piedra para salvarlo de las aguas del Nilo. Contemplarlo hoy, en pleno desierto, es un privilegio difícil de describir.

El Nilo, el río de la vida

Desde Aswan comienza uno de los tramos más especiales del viaje: un crucero por el Nilo a bordo de una motonave de categoría, donde cada jornada regala paisajes de palmerales, pueblos tradicionales y atardeceres dorados.

Embarcación navegando por el río Nilo. Shutterstock

Durante la navegación se visitan templos tan significativos como Kom Ombo, dedicado al dios Sobek, y Edfú, el segundo más grande de Egipto y el mejor conservado del país. La historia cobra vida a cada paso, guiada por expertos que contextualizan cada detalle.

Luxor: el gran museo al aire libre

La última gran etapa es Luxor, antigua Tebas, considerada el mayor museo al aire libre del mundo. Allí esperan algunos de los enclaves más impresionantes del viaje: el Templo de Karnak, con su bosque de columnas; el Templo de Luxor; el Valle de los Reyes, donde descansan los grandes faraones; el Templo de Hatshepsut y los majestuosos Colosos de Memnón.

Caminar entre estos vestigios es recorrer los capítulos más importantes de la historia antigua, en un entorno que sigue conservando toda su magia.

Vista aérea del Valle de los Reyes. Shutterstock

Todo incluido para disfrutar sin límites

Este programa ha sido diseñado para ofrecer máxima comodidad y tranquilidad. Incluye:

Vuelos directos Santiago -El Cairo y Luxor - Santiago.

Vuelos internos El Cairo - Abu Simbel y Abu Simbel - Aswan.

Guía acompañante de Nautalia desde origen y guías locales en español.

3 noches en El Cairo , 3 noches de crucero por el Nilo y 1 noche en Luxor , en hoteles y motonave de alta categoría.

Pensión completa : 7 desayunos, 6 almuerzos y 6 cenas.

Todas las visitas y entradas indicadas en el itinerario.

Seguro básico de viaje.

Todo ello por un precio excepcional de 1.985 euros por persona en habitación doble, con una relación calidad-precio difícil de igualar para un recorrido de este nivel. ¿Preparado para sentir el peso de la historia en cada rincón y navegar por el río donde nació la civilización? Bienvenidos a Egipto.