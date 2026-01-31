3 lugares de Galicia donde disfrutar del Carnaval o Entroido: música, colores vibrantes y personajes enmascarados

El Carnaval 2026 se celebra a mediados de febrero, principalmente entre el viernes 13 y el miércoles 18 (Miércoles de Ceniza). No obstante, muchos municipios adelantan sus eventos para prolongar esta fiesta llena de color, alegría y disfraces.

En localidades como Xinzo de Limia, Laza y Verín, en la provincia de Ourense, las celebraciones suelen extenderse durante varias semanas, atrayendo a numeroso público gracias a sus personajes ancestrales y tradiciones únicas.

El 'triángulo máxico' del Entroido gallego

El Carnaval es una de las tradiciones más arraigadas e importantes de la cultura popular de Galicia. También conocido como Entroido, Antroido o Introido, según la zona, destaca por su música, colores vibrantes y personajes enmascarados, como los cigarróns, los peliqueiros y las pantallas.

La importancia del Carnaval es tal que un total de once Entroidos gallegos exhiben con orgullo la calificación de 'Fiesta de Interés Turístico'. Asimismo, más de 175 municipios han declarado festivo el Lunes o Martes de Carnaval o el Miércoles de Ceniza.

En la provincia de Ourense, el Carnaval se vive con especial intensidad y emoción. Numerosas localidades celebran fiestas que merece la pena conocer, pero para una escapada exprés, cuando el tiempo es limitado, el llamado 'triángulo máxico' del Entroido gallego permite hacerse una idea clara de la singularidad de esta celebración.

Laza, Verín y Xinzo de Limia forman el 'triángulo máxico' del Carnaval. Cada uno cuenta con su personaje estrella y con tradiciones propias, pero todos son igual de característicos y especiales, lo que convierte la experiencia para el visitante en algo único.

En apenas unos kilómetros de distancia se celebran las fiestas del Entroido gallego más curiosas de toda Galicia (e incluso de España). Pero, ¿cómo celebran Laza, Verín y Xinzo de Limia el Carnaval? Te lo contamos a continuación.

Laza

Carnaval de Laza, Ourense. Foto: Turismo de Galicia

El Carnaval de Laza es uno de los más tradicionales y singulares de Galicia, ya que, además de la habitual música y los disfraces, se celebran guerras de harina y tierra, e incluso una peculiar batalla con hormigas gigantes vivas. Sí, como lo lees.

El origen de esta tradición no está del todo claro, aunque se cree que hunde sus raíces en antiguos ritos celtas.

Declarado Fiesta de Interés Turístico de Galicia, el Carnaval de Laza hay que vivirlo, al menos, una vez en la vida. Los 'peliqueiros' son los personajes estrella del Carnaval y recorren el municipio imponiendo su ley. "Se les puede insultar, pero nunca tocar ni ensuciar su atavío", señala Turismo de Galicia.

Estos personajes enmascarados van armados con zamarras, una especie de látigo, con mango de madera, y visten un impecable atuendo que puede pesar hasta 15 kilos, con caretas demoníacas adornadas con imágenes de animales.

El Carnaval de Laza arranca con el Jueves de Comadres y continúa con el Viernes de Carnaval. Los peliqueiros hacen su aparición el Domingo de Entroido y la tradicional 'fariñada' tiene lugar durante el sábado de Cabritadas.

El Lunes de Carnaval se celebra la farrapada, la guerra de barro, y por la tarde la 'Morena', un hombre cubierto con una manta y con una cabeza de vaca, acompañado de unos personajes de hormigas gigantes, que van lanzando sobre la gente tierra fresca y hormigas vivas.

Verín

Carnaval de Verín, Ourense. Shutterstock

Los 'cigarróns' persiguen con un látigo en mano a los vecinos de Verín. Utilizan la máscara como elemento principal; asimismo, visten unas medias blancas, calzón corto con ribetes blancos y de colores, camisa blanca y corbata de colores más chaqueta corta y cinturón del que cuelgan las chocas o cencerros.

El Carnaval de Verín, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional, comienza con el Jueves de Compadres y con el llamado 'Domingo de Corredoiro'. El Viernes de Compradreo, los entroideiros degustan vino y el tradicional cerdo asado, y el Sábado de Carnaval se celebra un circuito de charangas por las calles de Verín.

El público infantil es el gran protagonista del Lunes de Carnaval, mientras que el Martes de Carnaval, a modo de cierre, tiene lugar el gran desfile repleto de máscaras, disfraces y grandes dosis de humor.

En este artículo puedes consultar la programación completa de 2026.

Xinzo de Limia

Pantallas en el Carnaval de Xinzo de Limia. Foto: Shutterstock

Xinzo de Limia es otro de los municipios ourensanos más conocidos por sus carnavales. De hecho, este Entroido gallego está considerado 'Fiesta de Interés Turístico Internacional' y se trata del ciclo de carnaval más largo de toda España, extendiéndose durante cinco domingos.

La 'pantalla' es la máscara del Entroido limiano y va vestida con calzones blancos largos, camisa blanca, zapatos negros, polainas negras con cintas rojas para atarlas a las piernas , capa de seda roja con citas de distintos colores, pañoleta al cuello, cinturón con campanas y cascabeles, guantes blancos y una o dos vejigas secas en las manos.

En la cabeza, además, lleva la 'pantalla' propiamente dicha, que da nombre al conjunto, con apariencia de demonio encarnado.

El Carnaval de Xinzo de Limia comienza el Domingo de Fareleiro (tres antes del Domingo de Carnaval) y acaba con el Domingo de Piñata. Aunque durante este mes hay celebraciones de todo tipo, el día grande es el Martes de Carnaval, cuando tiene lugar el desfile de carrozas y comparsas, encabezado por un gran grupo de 'pantallas'.

En este artículo puedes consultar la programación completa de 2026.