Bienestar frente al Cantábrico: Escapada al único Thalasso de agua de mar de la Mariña Lucense

El Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas invita a descubrir el bienestar y el poder curativo del mar con una cuidada selección de escapadas pensadas para disfrutar en cualquier época del año

En el corazón de la costa de Lugo, donde el Cantábrico marca el ritmo de los días y el paisaje gallego se despliega entre acantilados, playas y verde infinito, se alza un refugio pensado para desconectar sin renunciar al confort ni al cuidado personal: el Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas**** Superior.

Ubicado en Viveiro, este establecimiento combina la fuerza del entorno natural con unas instalaciones modernas y una propuesta que va mucho más allá del alojamiento. Bienestar, gastronomía, escapadas a medida y una cuidada programación de eventos convierten a Las Sirenas en un destino ideal tanto para una escapada en pareja como para una celebración especial o una reunión profesional con vistas al mar.

Thalasso de agua de mar: el poder del Cantábrico

Uno de los grandes valores diferenciales del hotel es su Centro Thalasso de agua de mar, el único de estas características en la Mariña Lucense. Un espacio dedicado al bienestar que aprovecha las propiedades naturales del agua marina para ofrecer una experiencia de relajación profunda en un entorno sereno y cuidado.

El circuito Thalasso incluye piscinas dinámicas, chorros de presión, camas de burbujas, cuellos de cisne y sauna húmeda, todo ello en un ambiente diseñado para favorecer la desconexión física y mental. La propuesta se completa con una carta de tratamientos corporales y faciales y masajes relajantes, realizados por profesionales especializados y orientados al descanso, el equilibrio y el cuidado personal. Además, el centro trabaja con productos de reconocidas marcas de dermocosmética marina, seleccionados para potenciar los beneficios de cada sesión y convertir cada visita en una experiencia sensorial completa.

Gastronomía con vistas al mar

La experiencia en este espectacular hotel se completa en su Restaurante Panorámico, un espacio donde la cocina gallega se disfruta con el Cantábrico como telón de fondo. La propuesta gastronómica apuesta por el producto fresco, de proximidad y de temporada, con sugerencias diarias que varían según el mercado.

Terraza Thalasso Cantábrico Las Sirenas ****Superior. Cedida

El restaurante ofrece entre semana menú del día, mientras que los fines de semana propone un menú degustación pensado para compartir (mínimo dos personas), ideal para convertir una comida o cena en un plan especial. Entre los platos más destacados, la merluza de pincho de Celeiro se consolida como uno de los grandes protagonistas de la carta. En cuanto a horarios, el restaurante permanece cerrado los lunes, ofrece servicio de cenas los martes y abre de miércoles a domingo tanto para comidas como para cenas.

Escapadas para cada momento del año

El equipo del Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas ha diseñado una variada selección de escapadas temáticas pensadas para adaptarse a diferentes épocas del año y a distintos tipos de viajeros. Propuestas románticas, planes de bienestar, experiencias gastronómicas o estancias pensadas simplemente para desconectar forman parte de una oferta flexible y en constante actualización.

Habitación con vistas al mar. Cedida

Entre ellas se encuentran paquetes especiales como Romantic Fall, orientado a quienes buscan reconectar y regalarse tiempo de calidad en un entorno privilegiado, siempre acompañados de acceso al circuito Thalasso y pequeños detalles que elevan la experiencia. Todas las escapadas disponibles, con sus servicios y condiciones, pueden consultarse en la web oficial del hotel, donde se recogen las diferentes opciones activas en cada temporada.

Además, el hotel apuesta especialmente por ofertas exclusivas en temporada baja, con promociones puntuales a precios muy competitivos que permiten disfrutar de una experiencia de alto nivel con una excelente relación calidad-precio. Una invitación a descubrir el Cantábrico con calma, lejos de las prisas y las aglomeraciones.

Eventos, celebraciones y experiencias especiales

Y además de todo lo ya mencionado, el espacio del Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas es también un espacio de referencia para la organización de eventos corporativos y sociales. Dispone de varias salas modulables con luz natural, equipamiento técnico y servicios personalizados, capaces de acoger desde reuniones de empresa hasta congresos, presentaciones, cocktails o cenas de gala.

A ello se suma una programación anual de eventos propios que aporta vida y dinamismo al hotel, con citas señaladas como celebraciones de San Valentín, cenas con baile, jornadas gastronómicas o la tradicional Gala de Fin de Año. Su terraza panorámica, abierta al mar, se convierte además en un escenario privilegiado para encuentros informales y celebraciones privadas.

Si buscas una escapada para regalarte tiempo, bienestar o sorprender a alguien especial, las experiencias del Hotel Thalasso Cantábrico Las Sirenas**** Superior son una apuesta segura. Estancias, circuitos Thalasso o tratamientos pueden gestionarse de forma personalizada directamente con el hotel, tanto por teléfono como por correo electrónico, adaptándose a cada ocasión y a cada momento. Una propuesta ideal para aniversarios, celebraciones, jubilaciones o, simplemente, para convertir cualquier fecha en la excusa perfecta para desconectar y dejarse cuidar frente al Cantábrico, en uno de los enclaves más especiales del norte de Galicia.