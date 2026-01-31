Cinco alojamientos de ensueño para una escapada al norte de Portugal

Ubicados muy cerca de la frontera con Galicia, estos alojamientos ofrecen todo lo necesario para pasarse un fin de semana con todo lujo de detalles

Por todos los gallegos es sabido que el norte de Portugal esconde auténticas joyas perfectas para una visita. A poco más de una hora en coche desde Vigo y apenas dos desde A Coruña, esta región despliega viñedos, pueblos con historia, paisajes verdes y una gastronomía que nunca falla, convirtiéndose en el destino ideal para cambiar de aires en cualquier estación del año.

Y como no hay escapada que se precie sin una buena pernocta, desde Quincemil hemos puesto el foco en cinco alojamientos muy especiales situados entre el Miño, Braga y el interior de Viana do Castelo, pensados para viajes cortos —e incluso improvisados— capaces de transformar un fin de semana cualquiera en una experiencia memorable.

Melgaço Alvarinho Houses

En pleno corazón del Minho, este agroturismo propone una estancia inmersa en los viñedos que dan nombre a la región. Alojarse aquí es más que una imagen bonita, pues las villas de Melgaço Alvarinho Houses se abren al paisaje del Miño permitiendo que cepas y colinas entren por los grandes ventanales sin pedir permiso. Todo es luz, calma y silencio, con el verde como protagonista absoluto tanto en Casa das Vigotas, de estilo más contemporáneo, como en Casa Clérigo, de corte rústico.

Y aunque los principales planes ya están servidos —desayunos en la terraza privada, atardeceres sobre los viñedos, barbacoa en los jardines, chapuzones en la piscina...— bien merece la pena acercarse al encantador pueblo de Melgaço, perderse caminando por el Parque Nacional da Peneda-Gerês o unirse a una cata de vino por los viñedos de Albariño cercanos.

The Vinea Collection Hotel by Piamonte Hotels

El Hotel The Vinea Collection se alza sobre la histórica Quinta da Porteleira, una casa solariega del siglo XVIII transformada en un elegante hotel de cinco estrellas. Sus casi setenta suites de lujo ofrecen vistas panorámicas a los viñedos del Alto Minho, donde la luz y el paisaje se convierten en parte de la estancia.

El encanto señorial del edificio se percibe en cada rincón, desde las estancias hasta las zonas comunes: un spa panorámico con sauna, hammam y piscina cubierta; el restaurante Mosto Food & Wine, cuya carta combina tradición y modernidad con opciones vegetarianas y sin gluten; o el Bar 1678, de inspiración británica y con una gran variedad de cócteles. Y por si fuese poco, posibilidad de hacer catas en su bodega o llenar la maleta de delicias en su propia tienda de productos locales.

Solar do Requeijo by Luna Hotels & Resorts

Entrar en el Solar do Requeijo es como cruzar los jardines de una gran casa de campo portuguesa en la que desearías quedarte a vivir. Instalado junto al Parque Natural de Peneda-Gerês, este hotel rural ocupa un edificio solariego del siglo XVIII con capilla barroca anexa que ha sido restaurado pensando en el confort contemporáneo sin dejar de respetar la historia del lugar.

Las 27 habitaciones y suites se dividen entre estilos clásicos con pequeñas terrazas que dan a los jardines y suites más espaciosas conectadas con la piscina. No necesitarás salir del complejo para relajarte en el Spa & Wellness Club (sauna, baño turco, jacuzzi, salas de masaje, piscina climatizada conectada), disfrutar de la cocina regional en el restaurante São Francisco o tomarte un cóctel en el Giela’s Bar. Aun así, si te apetece darte un paseo puedes acercarte a descubrir el histórico municipio de Arcos de Valdevez.

Pousada Mosteiro de Amares

Dormir en la Pousada Mosteiro de Amares es adentrarse en casi mil años de historia convertidos en un hotel con encanto único. Instalado en un monasterio cisterciense del siglo XII, combina la grandiosidad de sus muros y claustros con habitaciones modernas y totalmente equipadas. Una piscina exterior, un bar con vistas panorámicas y un restaurante con chimenea y hornos de piedra originales completan la experiencia.

Imagínate caminando en zapatillas por el claustro centenario o leyendo junto a la chimenea mientras las montañas del norte de Portugal se extienden frente a ti.

Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel

Enclavado en Cervães, el Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel es un cinco estrellas que se abre a un paisaje de viñedos y bosques. Aquí tú decides cómo quieres pasar el tiempo: sumergido en la serenidad de tu habitación, degustando la cocina portuguesa contemporánea en el restaurante Gomariz, o brindando con vinos autóctonos en el Wine Bar y el Tower Bar.

Si quieres relajarte, el Camellia Spa es uno de sus mayores atractivos: piscina interior climatizada, sauna, jacuzzi, baño turco y una completa carta de masajes y tratamientos. Y para quienes buscan actividad, en el propio hotel puedes jugar un partido de tenis, hacer una caminata hasta el santuario de Bom Jesus do Monte o descubrir la historia del Gallo de Barcelos en el municipio de Barcelos.