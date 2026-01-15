¿Nevará este fin de semana en Galicia? Los lugares donde será más posible disfrutar de la nieve

Una nueva borrasca asociada a una masa de aire frío podría devolver la nieve a Galicia en los próximos días. El paisaje podría teñirse de blanco una vez más, tras las nevadas registradas a finales de diciembre y comienzos de enero.

Con la llegada del fin de semana, muchas personas se preguntan cómo evolucionará el tiempo, y algunas lo hacen con la mirada puesta en la posibilidad de que vuelva a nevar para disfrutar de una jornada invernal en familia.

¿Nevará este fin de semana en Galicia?

La previsión meteorológica trae posibles buenas noticias para los amantes de la nieve, ya que la entrada de aire frío, acompañada de precipitaciones, podría propiciar nuevamente episodios de nieve en distintos puntos de Galicia.

El ambiente será frío la mayor parte de Galicia con máximas inferiores a 10-12 grados en las principales ciudades. En las zonas de alta montaña, las temperaturas podrían situarse en torno a los 0 grados, lo que favorecerá la aparición de nieve gracias a las precipitaciones previstas.

Este descuelgue de aire frío dejaría nieve en las montañas de Lugo y Ourense. Enclaves como Pedrafita do Cebreiro y O Piornedo, en Lugo, o Cabeza de Manzaneda, en Ourense, podrían volver a teñir su paisaje de blanco.

De hecho, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado los avisos de nivel amarillo para el viernes por acumulaciones superiores a los 5 centímetros en las montañas de Lugo y Ourense.

De cumplirse la previsión, estas son las zonas de Galicia que podrían recibir nieve durante este fin de semana de enero:

Pedrafita do Cebreiro (Lugo)

Nieve en Pedrafito do Cebreiro, en Lugo Quincemil

Entre las sierras de Os Ancares y O Courel, a unos 1.300 metros de altura, Pedrafita do Cebreiro se cubre de nieve en invierno ofreciendo un paisaje singular que no deja a nadie indiferente. De hecho, se trata de uno de los enclaves más visitados durante esta época del año gracias a la nieve.

O Piornedo (Lugo)

Aldea de Piornedo, Os Ancares (Lugo) Shutterstock

O Piornedo es un destino perfecto de turismo rural en cualquier época del año. La Galicia "más enxebre" se concentra en este enclave que, en invierno, suele ofrecer una estampa nevada ideal para disfrutar de una guerra de bolas de nieve o para crear un muñeco de nieve.

Esta pequeña aldea de montaña suele recibir nieve cada invierno, aunque otros de sus grandes atractivos son las pallozas de época prerromana. Una de ellas ha sido restaurada y habilitada como museo etnográfico: la Casa do Sesto.

Cabeza de Manzaneda (Ourense)

Estación de esquí de Cabeza de Manzaneda

En Cabeza de Manzaneda se encuentra la única estación de esquí de Galicia. Por eso, conforma uno de los destinos de nieve por excelencia de la comunidad gallega.

En concreto, la estación de esquí de Manzaneda cuenta con más de 15 kilómetros esquiables para esquí alpino y 23 pistas para todos los niveles, con una cota de 1.500 metros en su base y casi 1.800 metros en su cumbre.

No obstante, las condiciones meteorológicas condicionan la apertura de la pista de esquí, por lo que se recomienda preguntar a la propia estación.

Pena Trevinca (Ourense/Zamora)

Pena Trevinca

Pena Trevinca es la cumbre más alta de la sierra Segundera y el pico de mayor altitud de Galicia. Con más de 2.100 metros de altitud, el paisaje de este enclave suele teñirse de blanco con la bajada de las temperaturas.

El acceso a las montañas es bastante complicado, solo se recomienda a senderistas experimentados. No obstante, se puede disfrutar de este Espacio Natural Protegido en localidades cercanas como A Veiga.

A Fonsagrada (Lugo)

Panorámica de A Fonsagrada nevada, Lugo. Foto: Wikipedia

Otro de los puntos de la geografía gallega que podría recibir nieve este fin de semana es A Fonsagrada. En realidad, los modelos apuntan más a episodios de aguanieve. Llueva o nieve, es un lugar que merece ser visitado.

Baixa Limia - Serra do Xurés (Ourense)

Winter landscape with snow in mountains of Serra do Xures natural park, Galicia, Spain

Los puntos más elevados del parque natural da Baixa Limia - Serra do Xurés alcanzan cifras entre los 1.000 y los 1.500 metros de altura. Con todo ello, MeteoGalicia apunta a posibles nevadas este fin de semana. Este mágico enclave se extiende por los municipios de Entrimo, Lobios y Muiños hasta la frontera con Portugal.