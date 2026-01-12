La joya olvidada del siglo XIII a 1 hora de A Coruña: un castillo destruido durante la Revuelta Irmandiña

Enero es un mes largo y no solo en el calendario. La vuelta después de las Navidades, el clima frío y la rutina provocan una sensación colectiva de que este mes se hace eterno.

Por eso, las pequeñas escapadas de fin de semana o incluso de un día nos permiten romper con la rutina y recargar energías. Cerca de A Coruña, existe una lista (casi) interminable de lugares por descubrir.

Una joya olvidada del siglo XIII

Fortaleza de Sarria Turismo de Galicia

Galicia esconde muchísimos tesoros gracias a su increíble patrimonio cultural, arqueológico, natural y arquitectónico. Entre estas joyas, algunas olvidadas, se encuentra la Fortaleza de Sarria (Lugo), que fue destruida durante la Revuelta Irmandiña.

Para hablar de sus orígenes nos tenemos que remontar al siglo XIII cuando, sobre los restos de un antiguo castro, se erigió el castillo con fines defensivos, encargado de proteger a los peregrinos del Camino de Santiago.

En aquel entonces, la fortaleza contaba con cuatro torres, entre ellas las del Homenaje y la del Mercadon, además de varios sótanos, fosos, contrafosos y varias viviendas en su interior. No obstante, fue destruido a finales del siglo XV durante la Revuelta Irmandiña.

Posteriormente, volvió a ser reconstruida a costa de los vasallos de las "Cinco Pobras" y llegó a convertirse en sede del Regimiento y Justicia de la Villa y Marquesado de Sarria y morada de sus Corregidores, hasta la tercera década del siglo XVIII.

En la actualidad, el castillo conserva tan solo una torre de flanco de losa y piedra de granito que alcanza los 15 metros de altura. Está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1994; no obstante, el recinto se encuentra cerrado y la visita a los restos no está permitida, aunque se puede apreciar desde el exterior.

Desgraciadamente, la torre fortaleza de Sarria se encuentra en estado total de abandono. "Su futuro es incierto, aunque el Ayuntamiento de Sarria gestiona su posible adquisición para que pase a formar parte del patrimonio cultural", explican desde Vivecamino.com.

Monasterio de La Magdalena Turismo de Galicia

A poco más de 1 hora de A Coruña, Sarria tiene otros puntos de interés como el claustro del Monasterio de la Magdalena, la Casa Baamonde, el Ponte da Áspera, la Escalinata Maior y el mirador situado frente a la Torre Fortaleza.

El Parque de Castro Agrasar, por otro lado, es una zona perfecta donde respirar aire fresco y descansar tras un largo día de turismo. También está el Parque do Canto, con una playa fluvial en recuperación, piscinas públicas, pistas y pabellones polideportivos.

En lo referente a la gastronomía, las empanadas y panes son muy demandados en la zona, al igual que el porco celta, la carne de ternera y el pulpo á feira.